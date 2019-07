Auch am vierten und letzten Festivaltag brennt die Sonne erbarmungslos auf das Gelände. Viermal über 30 Grad sind für das Open Air St.Gallen eine Seltenheit. Und man kann jeden verstehen, der es bei diesen Bedingungen bevorzugt, in die Badi zu gehen. Dementsprechend lobt der deutsche Songwriter Teesy alle Anwesenden:

Ihr seid ja tapfer, bei dieser Hitze.

Am frühen Sonntagnachmittag ist er als Teil der PxP Allstars zu sehen. Das Benefiz-Musikprojekt, für das sich auch Popsänger Johannes Oerding und R-’n’-B-Künstler Fetsum einsetzen, spielt nicht für den eigenen Geldbeutel, sondern für Kinder in Not. Eine gute Sache, auch musikalisch. Dies vor allem, weil Sophie Hunger mit von der Partie ist. Die Singer-Songwriterin schöpft aus ihren Erinnerungen ans Open Air und erzählt grinsend, wie sie als 15-Jährige über den Zaun geklettert ist, um sich direkt vor der Sitterbühne platzieren zu können.

Zwar greift die 36-Jährige ausschliesslich auf bestehendes Material zurück, dennoch oder gerade deswegen ist ihr Kurzauftritt stark. Stücke wie das muskulöse «Tricks» oder das atmosphärische «Heicho» sind druckvoll, dicht und vielseitig: Sie gehören zum Besten, was die Schweizer Musikszene derzeit zu bieten hat. 60 Minuten später geben sich gleichenorts The 1975 die Ehre. Bei der Band aus Manchester ist der Name ein gutes Stück weit Programm: Ihre Lieder orientieren sich grossteils am Soft-Rock der (späten) 1970er-Jahre, was dazu führt, dass ihr Sound auf Samtpfoten daherschleicht und in erster Linie darauf bedacht scheint, zu umgarnen und einzulullen. Obschon die vier Schulfreunde in Nummern wie «Tootimetootimetoo­time» bisweilen einen Hauch Reggae einstreuen, ist ihre harmlose Musik eher bei Phil Collins als bei The Police einzuordnen.

Steht eigentlich nur noch der zweite grosse Headliner des diesjährigen Events bevor: Florence and the Machine. Dass die Indie-Rocker, die bereits zum zweiten Mal am Open Air gastieren, den Schlusspunkt setzen, ist laut Festivalchef Christof Huber beabsichtigt: «Wir wollen die Besucherinnen und Besucher mit Musik auf den Heimweg schicken, die eine gewisse Tiefe besitzt.» Viel Durchschnitt, rare Höhepunkte Pünktlich entern Florence Welch und ihre Begleiter die Sitterbühne. Nach zwei Stücken und noch bevor sie ein Wort ans Publikum richtet, verlangt die ein transparentes Elfenkleid tragende Engländerin, die vor ihr stehenden Ventilatoren zu entfernen. «Die blasen mir direkt den Rock hoch.» Danach beweist die 32-Jährige, dass sie die legitime Nachfolgerin von Kate Bush ist. Wie diese, singt sie mal mit affektierter, mal mit gehauchter Stimme und besitzt ebenfalls viel Flair für Pomp. Lieder wie «Ship To Wreck», das mit Harfenklängen angereichert wird, wirken wie dunkle Märchen. Deren Musik nimmt zwar sofort gefangen, doch bei genauerer Betrachtung kann man sich nicht ganz des Gefühls erwehren, dass Florence and the Machine zu sehr auf Effekthaschereien bauen. Das alles führt zur Frage, was denn neben dem wolkenlosen Himmel und der oben erwähnten Sophie Hunger vom diesjährigen Open Air haften bleiben wird? Zweifelsohne der Auftritt der Ärzte, zumal die Berliner Fun-Punker ihrer Energie für mehr als zwei Stunden freien Lauf liessen. Ansonsten herrschte viel Durchschnitt, die Highlights hingegen waren rar: Nebst dem kraftvollen Set der Lokalmatadoren Knöppel sind auf der Habenseite insbesondere die Darbietungen des US-amerikanischen Hip-Hop-Kollektivs Brockhampton und Yungblud zu nennen – der Brite wusste mit unablässiger Power und einem flamboyanten Mix aus Ska, Rap und Glam-Rock zu gefallen.