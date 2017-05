Obwohl am kommenden Sonntag mit dem neuen Energiegesetz nur eine nationale Vorlage an die Urne kommt, ist das Abstimmungsbüchlein des Bundes so umfassend, wie wir es sonst von gebündelten Abstimmungen kennen. Alleine das revidierte Energiegesetz – es beinhaltet mehr als doppelt so viele Paragrafen wie der ursprüngliche Text aus dem Jahr 1998 – füllt über 30 Seiten, hinzu kommen Revisionen von inhaltlich verknüpften Gesetzen.

Datenschutz bei Smart Meters: In den meisten Haushalten gibt es derzeit noch mechanische Stromzähler. Mit dem neuen Energiegesetz darf der Bundesrat den Stromversorgern vorschreiben, dass sie diese bei ihren Kunden durch intelligente Messsysteme (sogenannte Smart Meters) ersetzen – was dem Versorgungssystem ermöglicht, flexibler auf die schwankenden Einspeisungen aus Sonne und Wind zu reagieren. Weil das Gesetz vorsieht, dass anonymisierte Personendaten veröffentlicht oder den zuständigen Bundesbehörden weitergegeben werden können, befürchten die Gegner den «gläsernen Bürger». Der Bund betont jedoch, dass die Datenschutzbestimmungen ans Missbrauchsrisiko angepasst werden.



Selbstvermarktung des Stroms: Betreiber von Anlagen von erneuerbaren Energien müssen ihren Strom gemäss neuem Gesetz selbst vermarkten, sofern der Aufwand «nicht unverhältnismässig gross wäre». Damit soll das System näher an den Markt geführt werden – indem der Strom dann verkauft wird, wenn der Preis hoch ist.



Förderung von Geothermie: Der Bund kann neu Beiträge in der Höhe von maximal 60 Prozent der Investitionskosten für die Erkundung von geothermischen Ressourcen leisten. Diese haben seit den Erdbeben von St. Gallen und Basel in der Bevölkerung allerdings einen schweren Stand. Wie bis anhin, sind für Anlagen der Geothermie auch Enteignungen möglich.



Verzerrungen durch Drittstaaten: Schon bisher sah das Energiegesetz vor, dass der Bundesrat internationale Vereinbarungen im Anwendungsbereich des Gesetzes abschliessen darf. Neu soll sich die Regierung auch «dafür einsetzen, dass Systeme von Drittstaaten den Binnenenergiemarkt nicht verzerren und den Betrieb einheimischer Produktionsanlagen nicht gefährden». Ob das mehr als eine juristische Floskel ist, kann derzeit freilich schwer abgeschätzt werden.