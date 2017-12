Mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, das sei in der Schweiz kein Problem, sagt Linda Estermann. «Anders als etwa in den USA sitzen sie hier nicht auf so einem hohen Ross», so die 14-Jährige im Video der sda.

Wenn Linda Estermann und Frédéric Mader die Politiker in der Wandelhalle in ein Gespräch verwickeln, dann geht es um die Sache der Kinder und Jugendlichen. Die beiden sind für die Kinderlobby unterwegs.

Mehr Gehör in Kinder- und Jugendfragen

Die Walliser CVP-Nationalrätin Viola Amherd hat Mader den Zutritt ins Bundeshaus ermöglicht. Die Mission der Kinder findet sie wichtig: «Kinder- und Jugenfragen werden besser aufgenommen, wenn sie von Kindern und Jugendlichen selber vorgetragen werden, das ist für mich ganz klar.»

Der 17-Jährige Frédéric Mader interessiert sich nicht von ungefähr für die Politik. Die Mutter sei sehr am Geschehen im Bundeshaus interessiert, der Vater hat Politikwissenschaften studiert. «Daher diskutieren wir zuhause immer sehr kontrovers», sagt er. Das helfe ihm, seine Position als Lobbyist zu festigen. Wenn er jemanden überzeugen konnte, «dann macht das Freude».

Dass die Kinder in der Wandelhalle ernst genommen werden, bestätigt der Baselbieter SP-Nationalrat-Eric Nussbaumer: «In diesem Alter hat man durchaus die nötige Reflexionsfähigkeit, um jemandem ein Thema darlegen zu können.»