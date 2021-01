Das kranke Gericht in Bellinzona – wenn eine Mehrheit des Personals Angst vor der Arbeit hat

Die Stimmungslage am Bundesstrafgericht in Bellinzona ist alarmierend. Eine im letzten Oktober fertiggestellte Analyse einer unabhängigen Spezialistin ergab: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeitenden am Gericht leidet unter gesundheitlichen Problemen. Die Analyse bestätigt im Wesentlichen Artikel von CH Media vom Dezember 2019, die von einer «Art Sittenzerfall am Bundesstrafgericht» sprachen. Die 27 Seiten starke Untersuchung, die an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Bundesparlaments ging und in die CH Media Einsicht hatte, wurde von der Mobbingexpertin und Rechtsanwältin Gabriella Wennubst aus La Chaux-de-Fonds erarbeitet.

Die Studie basiert auf Fragebögen, die 73 aller 80 Mitarbeitenden des Gerichts ausfüllten, also 91 Prozent. Die Expertin führte zudem mehr als 20 Gespräche, sie sicherte allen Mitarbeitenden Vertraulichkeit zu. Sie attestiert den Mitarbeitenden eine grosse Verbundenheit zum Gericht. Mehr als die Hälfte leidet gesundheitlich am Gericht Aber auch das Leiden ist gross. Demnach berichten 39 Personen oder 53,42 Prozent aller teilnehmenden Mitarbeitenden von unterschiedlich starken «Auswirkungen auf ihre psychische und physische Gesundheit». 31 Personen stuften diese Auswirkungen als gross ein: Auf einer Skala von eins bis zehn kreuzten sie den Wert fünf oder höher an. Die Expertin hält fest, dass die Mitarbeitenden von «ganz unterschiedlichen» Auswirkungen berichteten (siehe Ausriss unten), unter anderem: Schlafstörungen, Verlust des Vertrauens in das Umfeld, Argwohn und Verdächtigungen, Misstrauen, Angst vor Fehlern, Verdauungsprobleme, Übelkeit, Blutdruckprobleme und Herzbeschwerden, Traurigkeit, Wut, emotionale Ermüdung mit Tränenausbrüchen, Angstzustände, Versagensängste, Einnahme von Antidepressiva.

Die Mobbingspezialistin arbeitete im Auftrag der Gerichtsleitung um Präsidentin Sylvia Frei, Stephan Blättler (beide SVP) und Olivier Thormann (FDP). Der Anstoss kam aber von den GPK in Bern, die dem Gericht im Juni empfahl, einen Mobbing- und Sexismusexperten beizuziehen. Die Analyse ortet massive Probleme am Gericht und stellt damit namentlich der aktuellen Dreierführung kein gutes Zeugnis aus. Die Expertin konstatiert Angst bei den Teilnehmenden, «unbehagliche Situationen zu melden». Weil sie Vergeltungsmassnahmen befürchten, die bis zur Kündigung reichen könnten. «Zudem herrscht die verbreitete Auffassung, dass die «Richterinnen und Richter unantastbar sind», hält die Expertin fest. «Diese Auffassung führt zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und der Passivität, wenn Probleme auftreten, in die Richterinnen und Richter involviert sind.» Die gegen 20 Richter machen rund einen Viertel des Gesamtpersonals aus. Klima der Angst in Bellinzona «Eine Institution, in der ein Klima der Angst herrscht, hat nur geringe Chancen auf eine frühzeitige Aufdeckung interner psychosozialer Risiken», so die Expertin. Es bestünden tatsächliche «Angstgefühle in Bezug auf das Management, wie das Symptom des fehlenden beziehungsweise beschädigten Vertrauensverhältnisses zwischen den leidenden Organen und den Mitarbeitenden.» Das Arbeitsklima habe sich 2018 und 2019 verschlechtert. Die Expertin ortet ein «institutionelles Problem und Versäumnisse des Managements». Wie schon CH Media stiess auch die Expertin auf Ohnmachtsgefühle bei Tessiner Angestellten, die in Serviceabteilungen arbeiten:

Die Rückmeldungen dieser Mitarbeitenden deuten auf Probleme hin, die sich erheblich auf ihren Arbeitseinsatz auswirken.