Aber Cassis, der unbeschwert und sorglos wirkende Tessiner, wird sich nicht beirren lassen. Er hat sich für eine viel volksnähere Kommunikation entschieden als sein hölzerner Vorgänger, und da gehört der Lärm dazu. Damit hat er seine Partei auf den Kurs des Rahmenabkommens mit der EU gebracht. Er arbeitet wie auch sein Parteikollege Johann Schneider-Ammann sehr eng mit der FDP zusammen. Das war dem Vernehmen nach eine der Bedingungen, die die Partei stellte, als sie ihn nominierte. Die FDP litt lange darunter, dass sie keinen Draht zu ihren Bundesräten hatte, während die SP sehr eng mit ihren Magistraten arbeitete. Die Kehrseite ist, dass das Klima im Bundesrat rauer geworden ist, seit Cassis in der Regierung sitzt. Die rechtsbürgerliche Vierermehrheit mit Cassis, Johann Schneider-Ammann (FDP) und den SVP-Vertretern Ueli Maurer und Guy Parmelin setzt sich häufig per Mehrheitsentscheid durch. In der Wahrnehmung der anderen Bundesratsmitglieder sind die Meinungen oft schon vor der Sitzung gemacht. Sie sehen die traditionelle Diskussionskultur im Rat gefährdet.

Cassis bleibt auf Kurs

Aber den zähen Cassis beisst das kaum. In der montäglichen Fragestunde des Nationalrats hagelte es kritische Fragen an ihn von links. Der Gesamtbundesrat musste nachhelfen bei der Beantwortung, weil Cassis die Antworten eher in seinem Sinne als in dem der Regierung vorbereitet hatte. Und im Westschweizer Radio gab Cassis unbeirrt an, er würde sich zum UNRWA wieder so äussern. Es müsse möglich sein, gewisse Dinge zu hinterfragen.

Seine Kommunikation, die Tabubrüche beinhaltet, erinnert an Christoph Blocher, den Spezialisten der bundesrätlichen Sololäufe. Er schert aus der Reihe der Bundesräte aus und holt damit Punkte in Teilen der Bevölkerung. Er geniesst die Auftritte vor der Basis, am liebsten vor seiner Basis. Dass die Linken ihn zunehmend als parteiischen Bundesrat wahrnimmt, nimmt er in Kauf. Ein bürgerlicher Beobachter sagt es so: «Die Linke hat ihn nicht gewählt, sie wird ihn auch nie wählen. Er muss sich also zwangsläufig stark Mitte-Rechts verankern.»

