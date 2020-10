Das BAG meldet am Dienstag 5949 Neuansteckungen mit dem Coronavirus

(mg) Die Coronafallzahlen bleiben weiterhin sehr hoch. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag schreibt, sind 5949 neue Ansteckungen gemeldet worden. Dies bei 20'709 Tests, was einer Positivitätsrate von 28,7 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Am vergangenen Dienstag wurden 3008 Fälle registriert. Übers Wochenende meldete das BAG insgesamt 17'440 Fälle – das entspricht rund 5800 täglichen Neuansteckungen.

Neben den Fallzahlen meldet das BAG am Dienstag 16 neue Todesfälle. Damit sind in der Schweiz und Liechtenstein seit Ausbruch der Pandemie gesamthaft 1930 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Ansteckung verstorben. Auch die Zahl der Hospitalisierungen bleibt hoch. Für diesen Dienstag wurden dem BAG 167 Personen gemeldet, die ins Spital verbracht werden mussten. Vor einer Woche waren es noch 53 Hospitalisierungen gewesen.