Daniel Koch warnt: «Wir sind noch lange nicht aus der Gefahrenzone heraus»

Zwar ist die Zahl der Infizierten am Freitag erneut lediglich um knapp 350 auf 27'000 gestiegen. Doch damit bewege sich die Schweiz erst wieder «etwa auf dem Stand von Anfang und Mitte März», kommentierte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Bern vor den Medien. «Wir sind also noch lange nicht aus der Gefahrenzone heraus.»

Epidemiologisch betrachtet bleibe das Risiko einer Ansteckung mit allenfalls schwerer Erkrankung bestehen. So müssten derzeit beispielsweise noch immer etwa 300 Patienten in Spitälern beatmet werden. «Es ist wichtig», betonte Koch, «dass wir uns dies immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir jetzt über Lockerungen der Corona-Massnahmen diskutieren.»