Daniel Koch: «Meine Grundhaltung zu Masken ist noch immer dieselbe»

Der Schlüsselmoment war im Januar. Es war ein grosses Ministertreffen zur Patientensicherheit in Montreux geplant, erzählt Daniel Koch. «Und wir hatten kurz vorher eine Sitzung, in der wir Bundesrat Berset gesagt haben, schauen Sie, es wäre besser, man würde das absagen. Das war der Moment, in dem man plötzlich gemerkt hat: Da kommt etwas Grösseres.» Der Berner Arzt Daniel Koch war damals seit 2008 Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» beim Bundesamt für Gesundheit. Im Laufe des Pandemie-Jahres 2020 avancierte er zu «Mr. Corona», stand plötzlich Seite an Seite mit dem Bundesrat fast täglich im Rampenlicht:

Am Dienstagabend war Koch zu Gast in der Sendung «TalkTäglich» der regionalen TV-Sender von CH Media, zum gleichen Unternehmen gehört auch dieses Newsportal. Sehen Sie seine wichtigsten Aussagen im Video oben oder die Sendung in voller Länge am Schluss des Artikels. Nicht er habe durch die Krise geführt, sagt der «Krisenmanager» Als «Krisenmanager» ist Daniel Koch von der Berner Zeitung bezeichnet worden, er habe «die Schweiz durch die Krise geführt», schrieb nicht nur die NZZ am Sonntag. «Durch die Krise geführt hat der Bundesrat», stellt Daniel Koch klar, von Moderator Oliver Steffen darauf angesprochen. «Der Bundesrat hat die Entscheidungen getroffen und die erste Welle gemeistert.»

Und doch, die ganze Schweiz hat gelauscht, wenn Daniel Koch vor die Medien trat. Er habe sich wohl überlegt, was er sagen wolle, aber: «Ich bin nicht einer, der sich Notizen macht und das dann abliest.» Manchmal habe er hinterher schon gedacht, dass er etwas auch besser hätte formulieren können. Denn: «Ab und zu sind wir einfach zu kompliziert.» Von Masken und Geschirr Und es gab auch Kritik zu Kochs Aussagen. Etwa, weil dieser anfänglich nicht zum Tragen von Masken riet. An seiner Grundhaltung habe sich nichts geändert, sagt er heute: «Mit Masken allein löst sich das Problem nicht.» Damals sei der Wissensstand gewesen, dass Masken nicht viel bringen würden, man habe Händehygiene und Abstandsregeln als wichtiger erachtet. «Es war nicht so, dass wir etwas verschweigen oder vormachen wollten.»

Kritik bringt auch Daniel Koch an. Etwa, dass die Digitalisierung im Schweizer Gesundheitswesen «völlig verschlafen» worden sei. Oder dass die Mitglieder der wissenschaftlichen Taskforce in den sozialen Medien «sehr viel Geschirr verschlagen» hätten. «Da würde ich heute sicher versuchen, dass diese Meinungsverschiedenheiten nicht mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.» In der zweiten Welle habe es «einfach nicht mehr ‹gyyget›» Am 27. Mai hatte Daniel Koch seinen letzten öffentlichen Auftritt. Darauf folgte ein recht sorgloser Sommer und bereits im frühen Herbst die zweite Welle. «Das ist ein bisschen eine Enttäuschung», sagt Koch. «Man hätte sicher einiges vorhersehen oder besser machen können.» Was man denn hätte früher machen können, fragt Moderator Steffen. Koch: «Vor allem das Testen hat in der Schweiz nie gut funktioniert, das hätte man angehen müssen.» Andere Erdteile, wie beispielsweise Neuseeland, hätten die Pandemie besser bewältigt als Europa. Und: Während der zweiten Welle habe das Zusammenspiel von Bundesrat, Bevölkerung, Kommunikation und Technik nicht mehr so gut funktioniert. «Es hat einfach nicht mehr ‹gyyget›.» Zu früh für eine Bilanz, dafür gibt Koch eine Prognose ab Eine Bilanz ziehen aus dem zweiten Halbjahr 2020 mag Daniel Koch aber nicht. «Dafür ist es noch zu früh.» Immerhin einen Blick in die Zukunft wagt er: «Dieses Virus wird nicht einfach verschwinden und wahrscheinlich wird die Menschheit einfach damit leben müssen, so wie mit vielen anderen Viren auch. Aber ich bin überzeugt, das wird bereits im Sommer sehr viel leichter sein und nach dem nächsten Winter wird Corona nicht mehr das grosse Thema sein.» (smo) Die Sendung «TalkTäglich» mit Daniel Koch in voller Länge:

Daniel Kochs «Corona-Karriere» in Bildern: