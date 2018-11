Gerhard Pfister, die Stossrichtung der Selbstbestimmungs-Initiative stimme, sagt Hansheiri Inderkum, ehemaliger Ständeratspräsident und eine Art juristisches Gewissen Ihrer Partei. Sind Sie trotzdem dagegen?

Ich teile seine Auffassung, wonach die Initiative eine staatspolitisch wichtige Frage behandelt, nämlich das Verhältnis zwischen Landesrecht und Völkerrecht in der direkten Demokratie. Wie öfters bei der SVP kann man also sagen, das Problem sei nicht ganz abwegig. Die Initiative lehne ich aber ab, weil sie – ebenfalls typisch für die SVP – weit übers Ziel hinausschiesst. Sie ist zu radikal, indem sie die Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention in Kauf nimmt. Das ist eine rote Linie, welche die Schweiz nicht überschreiten sollte.

Sie wollten aber einen Gegenvorschlag zur Initiative?

Persönlich hätte ich mir gut einen Gegenvorschlag vorstellen können, der einerseits das Landesrecht sichert, anderseits die Menschenrechte. Es gab aber keine Signale von der SVP, dass sie bereit wäre, auf eine solche Diskussion überhaupt einzutreten. Deshalb muss man die Initiative jetzt ablehnen.

Warum wollte die SVP nicht darauf eintreten?

Weil die SVP auch mit dieser Initiative ihre Lieblingsposition suchte, nämlich sie alleine gegen den Rest. Auch wenn sie den Abstimmungskampf vermutlich verlieren wird, kann sie ihn nutzen, um sich gegen alle anderen Parteien zu profilieren. Deshalb hatte sie kein Interesse daran, dass das Parlament eine Lösung findet, welche zum Rückzug der Initiative geführt hätte. Sie hatte ein Interesse daran, sich monatelang mit ihrer Initiative zu profilieren. Das halte ich überhaupt nicht für verwerflich. Es ist normales Parteiprofilierungsgeschäft.

Warum glauben Sie, dass die SVP verlieren wird?

Ich bin überzeugt, dass es in der Schweiz keine Mehrheit gibt für eine Preisgabe der Menschenrechtskonvention. Die Werte der westlichen Demokratie sind bei uns zu tief verwurzelt, um sie zur Disposition zu stellen. Für die Schweizer verläuft da die Schmerzgrenze. Wenn der Migrationspakt durchgewinkt worden wäre, sähe es anders aus.

Warum?

Gerade dieses Beispiel zeigt, dass sich der Bundesrat nicht einfach alles erlauben kann. Es sind schon Vorstösse unterwegs, wonach der Migrationspakt dem Volk unterbreitet werden soll. Das zeigt genau, dass der Bundesrat nicht einfach machen kann, was er will, und dass die Selbstbestimmung der Schweiz nicht auf dem Spiel steht, sondern dass die direkte Demokratie funktioniert. Es zeigt auch, dass das Gerede vom «Ende der Unabhängigkeit» einfach Gerede ist.