Coronaausbruch in Coop-Grossbäckerei: 45 Angestellte infiziert

(rwa) Rund 600 Personen produzieren in der schweizweit grössten Bäckerei täglich Hunderttausende Brote, Kuchen, Torten oder auch Rouladen. Pro Jahr sind das 60'000 Tonnen Brot und Backwaren. Wie die SRF-Sendung «Kassensturz» nun publik macht, ist es in dem Grossbetrieb zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Bislang seien 45 Angestellte positiv auf das Virus getestet worden, bestätigt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga in der Sendung. Die Grossbäckerei sei überdurchschnittlich stark von Corona betroffen.

Gegenüber «Kassensturz» werfen mehrere Angestellte dem Betrieb vor, die Schutzmassnahmen zu wenig streng durchzusetzen. An gewissen Fliessbändern stünden bis zu zehn Personen mit vielleicht einem halben Meter Abstand. Und obwohl es bereits vorher mehrere bestätigte Coronafälle gegeben habe, sei die Maskenpflicht erst Mitte Oktober eingeführt worden.

Zu diesen Vorwürfen sagt Veiga: Vor der Einführung der generellen Maskenpflicht habe im Betrieb die Weisung gegolten, eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht gewahrt sei. Diese Weisung sei offenbar nicht überall umgesetzt worden, räumt Veiga ein. Coop hat nun nach eigenen Angaben Massnahmen ergriffen, wie zusätzliche Trennwände an den Laufbändern oder Temperaturmessungen bei Angestellten.