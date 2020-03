Corona-Virus verbreitet sich «rasch» weiter: Bereits 2200 Infizierte in der Schweiz

(sat) Wie das BAG am Sonntag auf Twitter mitteilt, liegt bei 1563 Fällen eine Zweitbestätigung bereits vor. Bei 152 Fällen sei diese Bestätigung noch ausstehend und bei zirka 440 Fällen sei die Meldung noch nicht abschliessend erfasst. Zum Vergleich: Am Samstag hatte das BAG noch 1359 Ansteckungsfälle gemeldet, davon vier in Liechtenstein.

Weil dieser «rasche» Anstieg das Bundesamt an seine Grenzen beim Auswerten der Fälle führt, verzichtet es darum am Sonntag laut Mitteilung auf eine detailliertere Auswertung. Bislang hatte das BAG jeweils auch eine Auswertung der Ansteckungen nach Kantonen und Jahrgangsgruppen geliefert.

Wie das BAG weiter mitteilt, sind dem Bund bis Sonntagvormittag insgesamt 13 durch Covic-19 verursachte Todesfälle in der Schweiz gemeldet worden.