Wie eine Schulklasse, die sich nach einer aus dem Ruder gelaufenen Abschlussfeier vor dem Rektor rechtfertigen muss, präsentierte sich die Genfer Stadtregierung heute Vormittag an einer Pressekonferenz. Besonders nervös war einer, der in den letzten Tagen ohnehin schon in die Schlagzeilen geraten war: Der CVP-Stadtrat Guillaume Barazzone. Er presste die Lippen zusammen, schaute zu Seite und trank unablässig aus seinem Wasserglas.

Grund für die nervosität war eine Pressekonferenz, die eineinhalb Stunden vorher stattfand. Das Aufsichtsorgan „Cour des Comptes“ präsentierte einen Bericht zu den Spesen der Stadträte, und der hatte es in sich.

Cocktails auf Staatskosten

Das Spesenreglement qualifiziert der Cour de Comptes als ungenügend. Es gebe keine klaren Regeln und die Trennung zwischen pauschalen und effektiven Spesen sei schwammig. Dies habe zu einem unsorgfältigen Umgang mit öffentlichen Geldern geführt. Zudem fehle es an einer effektiven Kontrolle.

In der Praxis habe diese Situation zu ungerechtfertigten Spesen geführt. Ziel der Kritik ist vor allem Guillaume Barazzone. Er hat im Jahr 2017 mit 42 224 Franken mit Abstand am meisten Spesen aufgeschrieben. 17 315 Franken gingen alleine für das Surfen und Telefonieren drauf. Zudem liess er sich Rechnungen für Cocktails und andere alkoholische Getränke aus der Staatskasse bezahlen. Auch in der Nacht und am Wochenende.