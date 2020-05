CO2-Gesetz: Die zehn Forderungen der Allianz der Jungparteien – ohne JSVP und Jungfreisinn

Ronja Jansen, Juso-Präsidentin: «Wäre es nach den Juso alleine gegangen, hätten wir viel weitergehende Forderungen aufgestellt. Wir sehen den Hebel vor allem beim Wirtschaftssystem, das den Profit vor die Umwelt und vor die Bedürfnissen der Menschen setzt. Die Erklärung der Allianz aus Jungparteien ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Wir gingen soweit, wie es möglich war. Die Jungen stehen hin und sagen, dass sie ein griffiges Gesetz wollen. Wir hoffen sehr, dass unsere Allianz ein Zeichen für die bürgerlichen Parteien ist, sich zu bewegen.»

Julia Küng, Co-Präsidentin Junge Grüne: «Wir hatten in der Allianz spannende Diskussionen. Natürlich wären wir junge Grüne gerne zwei bis drei Schritte weiter gegangen, hätten härtere Forderungen an die Finanzwirtschaft gestellt. Auch das 1,5-Grad-Erwärmungsziel hätten wir gerne gefordert. Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Katalog. Zentral ist, überhaupt ein CO2-Gesetz zu haben. Später müssen wir nachbessern. Ich finde es cool, dass wir den bürgerlichen Parteien signalisieren: Hey, seht her, es geht nur zusammen.»

Sarah Bünter, Präsidentin JCVP: «Man muss die Coronakrise als Chance sehen. Sie hat gezeigt, wie wichtig eine nachhaltige Wirtschaft ist, die langfristige Perspektiven verfolgt. Mit dem hohen Konsum, wie wir ihn vor der Krise hatten, ist ein nachhaltiges Leben aber nicht möglich. Hier müssen wir mit Transparenz und Kostenwahrheit ansetzen. Wir sehen als JCVP einen Weg gemeinsam mit der Wirtschaft. Deshalb ist es so wichtig, Juso und Junge Grüne an Bord zu haben, um diesen Weg umsetzen zu können.»

Tobias Vögeli, Co-Präsident Junge Grünliberale: «Wir Jungen sind uns einig, dass wir extrem vorwärts machen müssen. Es geht um unsere Zukunft. Deshalb gründeten wir 2018 die Lobby-Allianz der Jungparteien. Dank der Nähe zu unseren Mutterparteien haben wir eine andere Hebelwirkung. Wir fanden nun den kleinsten gemeinsamen Nenner, auch wenn er gross ist. Das ist erfreulich. Für uns Grünliberale ist wichtig, dass die Problematik gesamtheitlich angegangen wird und alle Bereiche von Heizungen bis in die Flugindustrie in den Forderungen enthalten sind.»

Dominic Täubert, Co-Präsident der Jungen EVP: «Es ist nun wichtig, dass wir gezielt Massnahmen ergreifen, die unsere Wirtschaft sowohl krisenresistenter als auch zukunftsfähiger machen. Es ist entscheidend, dass nun die mittel- und langfristigen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass übergeordnete Ziele wie der Klimaschutz erreicht werden.»

Remo Zuberbühler, Präsident Junge BDP: «Für uns ist sehr wichtig, dass die Gebäude-Renovationen in den Forderungen enthalten sind, vor allem die verbindlichen CO2-Grenzwerte für das Ersetzen von Ölheizungen. Wir sollten dafür die Kantone Basel-Stadt und Zürich als Vorbild nehmen. In der Allianz gab es keine zu grossen Differenzen. Alle mussten aber Konzessionen machen, wir fördern dies mit einer solch breiten politischen Allianz grundlegend. So wurden neutrale Formulierungen verwendet um keine Wirtschaftsformen zu begünstigen.»