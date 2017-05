Persönliche Angriffe nimmt Isabelle Chevalley als Kompliment. Und von diesen gab es in den letzten Tagen viele. «Das Ego schiebt sich vor das Hirn», twitterte etwa SP-Präsident Christian Levrat. Zwei Sitze sind in der Waadtländer Regierung am 21. Mai noch zu vergeben.

Mit dem Ticket Jacques Nicolet (SVP) und Isabelle Chevalley möchte die Wahlallianz aus FDP, SVP und GLP die bürgerliche Mehrheit im Staatsrat zurückerobern. Je heftiger die Anfeindungen, desto grösser sei die Angst. So wertet Chevalley die Reaktionen von Mitte-Links auf ihre Kandidatur im zweiten Wahlgang.

Die 44-Jährige hat den Wahlkampf zünftig aufgemischt. Dabei ist es noch nicht lange her, als der Waadtländer GLP das Ende vorausgesagt worden ist. Die Partei sei isoliert und es fehle an grossen Strategen.

Denn: Chevalley wollte schon im letzten Herbst eine Annäherung an die SVP – wurde von dieser allerdings abgewiesen, weil sie zu links politisiere. Mit ihren Avancen gegen Rechts verärgerte Chevalley die natürlichen Allianzpartner. Trotz schwieriger Ausgangslage legten die Grünliberalen bei den Wahlen im kantonalen Parlament aber zu. «Wir sind nun die Königsmacher», sagt Chevalley: «Das ist ein veritabler Coup.»

Näher bei Amarelle als bei Nicolet

Chevalley glaubt an ihre Chance, den Sprung in den Staatsrat zu schaffen: «Ich mache keinen Wahlkampf, nur um mir die Zeit zu vertreiben.» Für ihre Kritiker ist diese Aussage der Beleg für einen ausgeprägten Opportunismus – der sich eben in der Allianz mit der SVP widerspiegelt.

Die promovierte Chemikerin verteidigt das Bündnis mit dem Hinweis auf den kantonalen Kontext. «In der Waadt dominiert nicht die Köppel-SVP.» Und es gehe um andere Themen: «Im Grossen Rat hatte ich in neun von zehn Fällen mit der SVP gestimmt», sagt Chevalley. In Bern sieht dies anders aus. Die Zeitung «24heures» wertete die Abstimmungen im Nationalrat aus. Demnach hat Chevalley mit Nicolet weniger Übereinstimmungen als mit SP-Nationalrätin Cesla Amarelle. Diese kandidiert ebenfalls für den Staatsrat – und wird von Chevalley als «Kommunistin» bezeichnet.

Klare Worte, das mag die Katzenliebhaberin aus dem ländlichen St. George. Und darauf ist sie auch stolz: «Ich bin leidenschaftlich und direkt, das macht den Leuten Angst.» Ihre Mutter gehörte den Liberalen an. Und dort startete auch Isabelle Chevalley ihre politische Karriere. 2003 – die GLP Schweiz existierte noch nicht – gründete sie mit anderen rechten Parlamentariern die ökoliberale Bewegung. «Wir wollten zeigen, dass die Grünen kein Monopol auf der Umweltpolitik haben.»

2007 wurde sie von den Liberalen aus der Partei ausgeschlossen. Die Scheidungsumstände sind strittig. Am welschen Radio sagte Chevalley, es sei um die Atomenergie gegangen. Der ehemalige liberale Staatsrat Claude Ruey bezichtigte sie daraufhin der Lüge. Mittlerweile spricht die Grünliberale von einem Streit um Listenverbindungen als Trennungsgrund. Für die Konkurrenz ist der Streit ein gefundenes Fressen, um die Integrität Chevalleys zu hinterfragen.

Ratskollegen beschreiben Chevalley als intelligent, meinungsstark und äusserst hartnäckig. Manche finden die Zusammenarbeit mit ihr schwierig. GLP-Nationalrat Beat Flach formuliert es positiver: «Es braucht sehr viel Energie, um sie von einer anderen Meinung zu überzeugen.» Sie selbst lacht über den Vorwurf der fehlenden Teamfähigkeit: «Mit mir kann man sehr gut zusammenarbeiten. Bei meinen humanitären Projekten muss ich vor allem etwas können: gut zuhören.»

Afrika ist nebst der Politik die zweite grosse Leidenschaft der Waadtländerin. Sie will den «Kontinent reinigen», schreibt gerade ein Buch über Recycling-Ideen für Afrika und vor allem baut sie konkrete Projekte auf. Etwa in Burkina Faso, wo Frauen Plastiksäcke zu Stoffen verarbeiten, um daraus Taschen zu nähen. Sie sei eine Macherin, sagt Parteikollege Flach. Er staune immer wieder, wie viele Projekte Chevalley gleichzeitig vorantreibe. «Die Energie finde ich in Afrika. Die Leute sagen: Isabelle hat eine weisse Haut, doch im Herzen ist sie schwarz», sagt die Staatsratskandidatin.

In Burkina Faso hat Chevalley auch das erste Mal Insekten gegessen. Ihrem politischen Geschick ist es zu verdanken, dass seit Anfang Monat Insekten auch in der Schweiz als Lebensmittel zugelassen sind. Dass die ehemalige Lobbyistin das Handwerk versteht, bewies sie schon kurz nach ihrer Wahl in den Nationalrat 2011: Sie war Drahtzieherin des Delphin-Verbots – der «Lex Conny-Land».

Insekten und Delfine: Gegner spotten über Chevalleys Leistungsausweis. Andere fragen sich, wie liberal ihre Politik ist. Chevalley verweist auf ihr Engagement für die Unternehmenssteuerreform und gegen die Nahrungsmittelspekulationsinitiative der Juso. Und sie betont immer wieder, dass die Steuern in der Waadt endlich gesenkt werden müssen: «Amarelle will die Kaufkraft des Mittelstandes durch höhere Subventionen erhöhen. Dabei muss der Staat endlich aufhören, den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen.»

Ob das reicht als Programm? Am 21. Mai wird sich weisen, ob die Wissenschafterin richtig kalkuliert hat. Ob die SVP zur Wasserträgerin der GLP wird. Oder umgekehrt. Ein waghalsiges Manöver meinen die einen, eine grosse Chance für die GLP die anderen.