Der deutsche Gesundheitsminister und Politstar Jens Spahn bedauert, dass sein Land Mediziner ausbildet, die dann im Schweizer Gesundheitssystem arbeiten. "Die Schweiz ist ein schönes Land", sagt Spahn im Interview mit dem SonntagsBlick, "Aber klar ist, dass diese Fachleute in Deutschland fehlen. Bei uns arbeiten dann polnische Ärzte, die wiederum in Polen fehlen". Das könne "so nicht richtig sein".

Spahn plädiert deshalb dafür, die Arbeit von Medizinern europaweit neu zu regeln: "Wir sollten darüber nachdenken, ob wir die Abwerbung von Fachleuten aus bestimmten Berufsgruppen innerhalb der EU nicht neu regeln müssen. Und das, ohne die Freizügigkeit in Europa grundsätzlich infrage zu stellen."

Als mögliches Vorbild nennt er "entsprechende Abkommen in der WHO". Zu aktuellen Streit zwischen Bern und Brüssel um den Rahmenvertrag sagt Spahn: "Mit der Schweiz haben wir eine gute Grundlage, die jetzt neu verhandelt wird.” Prinzi­piell gelte, dass es für eine Einigung "guten Willen" brauche und die Bereitschaft beider Seiten, "von der Maximalforderung abzuweichen". Er habe den Eindruck, so Spahn weiter, "dass die grosse Mehrheit der Schweizer freies Reisen und freies Handeln schätzt". Man könne aber "nicht alle Vorteile nutzen, ohne sich an bestimmten Stellen aufs gemeinsame Regelwerk einzulassen".