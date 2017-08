«Welches Projekt Schweiz?»

Er spricht damit die Veränderungen an, die sich mit Doris Leuthards Rücktrittsankündigung vom Montag ergeben haben. «In den nächsten 24 Monaten wird es drei oder sogar vier neue Bundesräte geben», sagt Maudet. Er gehe davon aus, dass – neben Burkhalter und Leuthard – auch Johann Schneider-Ammann und Ueli Maurer bis 2019 zurückträten. «Die Überlegungen müssen doch nun sein: Welche Politik will man für die Schweiz? In welche Richtung soll sie gehen? Und was für Profile braucht es dafür?», sagt Maudet. Die Frage nach Region, Geschlecht oder Alter sei zwar wichtig. «Entscheidend ist aber, für welches Projekt Schweiz wir Kandidaten in diesen besonderen Zeiten stehen.» Man spüre fast täglich, wie kompliziert die Situation der Schweiz mitten in Europa und mit ihren Nachbarländern sei, vor allem für die Wirtschaft. Auf diese komplexen Fragen brauche es Antworten und Visionen. «Meine inhaltlichen Vorstellungen werde ich am Mittwochmorgen an einer Medienkonferenz präsentieren.»

Klar ist für Maudet, dass er mit Genf in Bern gerne «den letzten Geberkanton der Romandie im Finanzausgleich» vertreten würde. Er habe seine Kandidatur mit der Regierung abgesprochen. «Sie unterstützt meine Kandidatur.» Maudet gilt als Politiker, dessen Kurs sich zwischen Recht und Ordnung auf der einen Seite und Öffnung auf der anderen bewegt. Politisch wurde er bereits mit elf Jahren aktiv, als er der Stadt Genf einen Brief für einen Skater-Park schrieb. Mit 15 Jahren gründete er das Jugendparlament der Stadt Genf, mit 21 zog er in das Stadtparlament ein, mit 29 in die Stadt- und mit 34 in die Kantonsregierung. Sein Alter sieht der Senkrechtstarter, der Pascal Couchepin als Förderer hinter sich weiss, als wichtigen Punkt. «50 Prozent der der Bevölkerung sind jünger als 40 Jahre.»

Nach Pierre Maudets Kandidatur ist nun die Frage, ob ihm die Waadtländer FDP-Nationalrätin Isabelle Moret folgt. Vieles deutet darauf hin. In ihren zahlreichen Gesprächen hinter den Kulissen lotete die Mutter von zwei Kindern (6 und 11 Jahre) aus, ob es für eine Bundesrats-Kandidatur politisch ein Problem sei, dass sie inzwischen getrennt von ihrem Mann lebe und alleinerziehende Mutter sei. Sie dürfte zum Schluss gekommen sein, dass das 2017 kein Hindernis mehr ist. Auf die Frage, ob sie jetzt – nach Maudet – ebenfalls kandidiere, schwieg Moret am Freitagabend. Ganz untypisch, denn zuvor hatte sie sich stets schnell mit Standard-Antworten gemeldet. Ein vielsagendes Schweigen.