Ein Bundesratskandidat mit einem Programm? Pierre Maudet kennt natürlich die helvetischen Verhältnisse. Statt von einem Programm spricht er lieber von seinen Visionen für das Land. Denn auch wenn er oft mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verglichen wird was Alter, EU-Affinität und sein Profil jenseits des Rechts-Links-Schemas anbelangt, wäre Maudet bei einer Wahl in die Landesregierung am 20. September halt doch nur ein Siebtel einer Kollegialbehörde.