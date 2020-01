Bundesratsfoto: Bürokratie verhindert Sommarugas witzige Parodie – die Musterjuristen und die Beatles

Es zählt zu den raren Bildern, die nicht nur Geschichten erzählen, sondern selbst Geschichte geschrieben haben und unaufhörlich schreiben: Das Foto des Zebrastreifens vor den Abbey Road Studios in London, auf dem die Beatles die Strasse überqueren. Es ziert das Cover ihres legendären Albums «Abbey Road». Das Motiv ist unzählige Male nachgestellt, von Fans zitiert oder persifliert worden. Und wie das so ist bei Ikonen der Popkultur, profitieren auch Politiker gerne von deren Strahlkraft – selbst wenn es bloss darum geht, ein sogenannt originelles Foto in die Welt hinauszusenden. Allein, eine tiefere Bedeutung soll das Bild schon für die Musiker nicht gehabt haben.

Bereits Margaret Thatcher, Grossbritanniens «Eiserne Lady», liess sich 1990 im Spätherbst ihrer Karriere als Premierministerin auf dem Zebrastreifen ablichten. Jahre später posierte ein gewisser David Cameron auf der Abbey Road, um für den Verbleib seines Landes in der EU zu werben. Das Resultat ist bekannt. In der Kategorie «Inspiration» ist die Freiburger Kantonsregierung zu nennen, die sich 2014 auf ihrem Jahresfoto wie einst die Beatles präsentierte: im Gleichschritt einen Zebrastreifen überquerend und mit einem VW Käfer im Hintergrund. Diesmal einfach auf eigenem Terrain, auf der Poyabrücke in Freiburg.