Der Bundesrat will den Richtern diesen Entscheid nun abnehmen. Gestern veröffentlichte er einen Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass in der Schweiz alle Fotos als urheberrechtlich geschützte Werke gelten sollen. Das schwammige Kriterium des «individuellen Charakters» fällt weg. Schutzwürdig wären also auch Amateuraufnahmen, Schnappschüsse und Selfies.

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE), das die Vorlage erarbeitet hat, schreibt dazu, die Gesetzesänderung würde es Fotografen vereinfachen, sich gegen den Bilderklau zur Wehr zu setzen. «Fotografien können heute rasch kopiert und verbreitet werden.» Die Erweiterung des Schutzes schaffe da Abhilfe.

Das neue Gesetz hätte Konsequenzen für alle in der Schweiz lebenden Personen. Zwar soll es weiterhin möglich sein, private Bilder auf soziale Medien wie Facebook oder Instagram hochzuladen, zu teilen oder zu verlinken. Fotos, die man nicht selber gemacht hat, dürfte man aber nicht mehr ohne rechtliche Abklärung posten.

15 000 Euro für fünf Fotos

In Deutschland ist das bereits heute so. Es kommt regelmässig zu Klagen gegen Personen, die ohne Abklärungen fremde Bilder verwenden. Das musste 2014 auch eine Winterthurer Betreiberin eines Musikgeschäfts erfahren. Sie stellte Produktbilder von deutschen Fotografen auf ihre Homepage und wurde daraufhin von einem deutschen Anwalt angeschrieben. Die Parteien einigten sich nach langem Hin und Her auf einen Vergleich über 15 000 Euro.

Solche Fälle wird es in der Schweiz regelmässig geben, wenn die Gesetzesänderung vom Parlament angenommen wird. Davon ist Andreas Von Gunten überzeugt. Er ist Urheberrechtsexperte beim Verein «Digitale Allmend», der sich für den öffentlichen Zugang zu digitalen Gütern einsetzt. Von Gunten sagt: «Uns wird eine massive Anmahnungswelle erreichen.»

In Deutschland laufe es inzwischen so, dass Fotografen ihre Fotos als Köder ins Netz stellen, warten, bis sie jemand verwendet, und dann rechtlich gegen die Person vorgehen. «Dabei bedienen sie sich spezieller Anwälte, die in der Schweiz neue Jagdgründe finden könnten.»

Den Gesetzesvorschlag bezeichnet Von Gunten als «Katastrophe». Er befürchtet eine Reprivatisierung öffentlicher Güter, etwa der Fotos auf Wikipedia. «Vieles von dem, was heute im Internet verfügbar ist, würde verschwinden.» Kulturschätze wie die Online-Bilderbibliothek der ETH würden in Archive verbannt.