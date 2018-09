Der Nationalrat wird am 26. September über die Motion entscheiden, im Rahmen einer aktuellen Debatte über Waffenexporte. Sollte er den BDP-Vorstoss annehmen, muss noch der Ständerat darüber befinden. Der Bundesrat schreibt in seiner am Montag veröffentlichten Antwort, aus institutionellem Respekt sei er bereit, den Entscheid des Parlaments abzuwarten, bevor er über die Anpassung der Kriegsmaterialverordnung befinde.

Der Vorstoss der BDP-Fraktion will dem Bundesrat die Kompetenz entziehen, in eigener Regie über die Kriterien für Waffenexporte zu entscheiden. Die Bewilligungskriterien sollen aus der Kriegsmaterialverordnung gestrichen und ins Kriegsmaterialgesetz aufgenommen werden. Damit wäre das Parlament für Änderungen zuständig.

Exporte in Bürgerkriegsländer

Im Juni hatte der Bundesrat angekündigt, die Bestimmung zu lockern. Neu sollen Exporte in Bürgerkriegsländer bewilligt werden können, wenn kein Grund zur Annahme besteht, dass das Kriegsmaterial in diesem Konflikt eingesetzt wird. Kritiker befürchten, dass dies zum Beispiel Waffenexporte in die Türkei ermöglichen würde.

In der Antwort auf die Motion rechtfertigt der Bundesrat den umstrittenen Entscheid. Die in den Medien geäusserten Befürchtungen, Schweizer Kriegsmaterial würde in Zukunft in Bürgerkriegen eingesetzt, seien "unzutreffend", heisst es. Der Bundesrat erinnert daran, dass die Restriktion erst 2008 eingeführt worden war.

"Geringfügige Anpassung"

Bereits unter den früheren Bewilligungskriterien habe der Bund aber keine Ausfuhrgesuche bewilligt, wenn er davon ausgegangen sei, dass Schweizer Kriegsmaterial in einem Konflikt eingesetzt werden könnte, schreibt der Bundesrat. Zudem würden solche Gesuche auch künftig nur ausnahmsweise bewilligt.

"Es geht folglich um eine geringfügige, einzelfallbezogene Anpassung im Vollzug", schreibt der Bundesrat. Er weist auch darauf hin, dass sein Grundsatzentscheid vom Juni auf eine Initiative des Parlaments zurückgegangen sei, namentlich der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates.