Bundesrat kommt Tessin entgegen: Arbeiten auf Baustellen bleiben eingestellt

Seit Anfang letzter Woche gilt in der Schweiz die «ausserordentliche Lage». Gestützt auf das Epidemiengesetz hat der Bundesrat das Heft an sich gerissen und verfügte per Verordnung weitgehende Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Diese gelten schweizweit und gehen kantonalem Recht vor. In der «ausserordentlichen Lage» gehen Entscheidungskompetenzen von den Kantonen an den Bundesrat über. Damit hätte der zuvor herrschende föderalistische Flickenteppich mit unterschiedlichen Regeln in den verschiedenen Kantonen gestoppt werden sollen.

In der Praxis sieht es allerdings anders aus: Manche Kantone verfügten weitergehende Massnahmen. So verhängte Uri am vergangenen Donnerstag eine Ausgangssperre mit gewissen Ausnahmen für Personen über 65 Jahre. Nach Kritik vom Bund ruderte Uri zwei Tage später zurück und hob die Ausgangssperre wieder auf.

Das Tessin zeigt sich weniger gefügsam als Uri

Nicht alle Kantone zeigten sich so fügsam wie Uri. Vor allem im Tessin war der Unmut gross über den Druck aus Bern für eine einheitliche Linie. Das Tessin ist mit 380 bestätigten Coronafällen auf 100'000 Einwohner am stärksten vom Virus betroffen. Der Staatsrat liess am Sonntag alle Baustellen schliessen, wie hier auf dem Bild entlang der A2 bei Pambio Noranco, ebenso nicht systemrelevante Betriebe.