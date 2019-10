Bundesrat: Ausgerechnet SVP-Blocher eilt den Grünen zu Hilfe

Alt-Bundesrat und SVP-Stratege Christoph Blocher eilt den Grünen laut der "SonntagsZeitung" zu Hilfe und skizziert, wie die SVP bei der Wahl eines Grünen in den Bundesrat mitmachen könnte. Blocher schlage den Rückzug von je einem SP- und FDP-Bundesrat vor. An ihrer Stelle soll je eine Person von den Grünen und den Grünliberalen in die Regierung einziehen. Dies ergäbe einen Bundesrat mit zwei Sitzen für die SVP und je einem für SP, FDP, Grüne, CVP und Grünliberale.

Mit der Blocher-Zauberformel "würde die zahlenmässige Konkordanz einigermassen eingehalten", sagte der SVP-Übervater. Einflussreiche SVP-Politiker signalisieren gemäss "Sonntagszeitung" bereits, dass in einer solchen Konstellation, die Wahl von grünen und grünliberalen Bundesräten denkbar sei.

Grünen-Präsidentin Reguly Rytz hingegen drängt immer noch auf eine kleine Rochade. Sie fordert die FDP auf, den Grünen Platz zu machen und ein Bundesratsmitglied zurück zu ziehen.