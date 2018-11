Die Diskussionen um die Selbstbestimmungs-Initiative der SVP verlaufen emotional. Am Abend vor dem Interview trat die Justizministerin an einem Podium in Suhr auf. Statt einer sachlichen Diskussion gab es Schimpftiraden. Im Mittelpunkt: Simonetta Sommaruga. Die SP-Bundesrätin wirkt am Tag danach dennoch gelassen. Frau Bundesrätin, die SVP will mit der Selbstbestimmung die direkte Demokratie stärken. Fehlt Ihnen das Vertrauen in das Volk? Simonetta Sommaruga: Nein, ich habe volles Vertrauen. Tatsache ist aber: Die Selbstbestimmung der Bevölkerung ist bereits heute gross. So haben die Stimmbürger das letzte Wort beim Abschluss von wichtigen Verträgen oder bei der Umsetzung von Initiativen. Die Initiative der SVP bringt der Bevölkerung nicht mehr Selbstbestimmung, im Gegenteil. Die Initiative will in die Verfassung schreiben, dass bei jedem Widerspruch zwischen Verfassung und Völkerrecht ein internationaler Vertrag neu verhandelt oder gekündigt werden muss. Dass die Bevölkerung dabei etwas mitzubestimmen hat und über die Kündigung von Verträgen mitentscheiden kann, das sieht der Initiativtext nicht vor. Der starre Mechanismus der Initiative bedeutet letztlich also weniger Selbstbestimmung. Aber das Parlament müsste Volksentscheide umsetzen. Bei der Zuwanderungs-Initiative hat es dies mit dem Verweis auf das Abkommen zur Personenfreizügigkeit nur halbherzig getan. Es war die Masseneinwanderungs-Initiative der SVP, die unklar und widersprüchlich war. Sie verlangte zwar eine eigenständige Steuerung der Zuwanderung, doch sie liess offen, was passiert, wenn die EU nicht über die Personenfreizügigkeit verhandeln will. Vor der Abstimmung sagten die Initianten, sie wollten die Personenfreizügigkeit nicht kündigen. Kaum war die Initiative angenommen, behauptete die SVP das Gegenteil. Die Bevölkerung muss wissen: Wenn jemand einen Vertrag nicht mehr will, kann er jederzeit verlangen, dass dieser Vertrag gekündigt wird. Mit der Selbstbestimmungs-Initiative werden nun aber sämtliche internationale Verträge infrage gestellt. Von der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) über Handelsabkommen bis hin zu den bilateralen Verträgen mit der EU.

Ist das nicht Angstmacherei? Die Wirtschaft spricht von 600 Verträgen die gefährdet seien. Haben wir so viele Verträge, die der Verfassung widersprechen? Nein, aber die Initianten sagen ja nicht, welche Verträge ihnen nicht passen. Einige wollen die EMRK kündigen, andere nicht. Entscheidend ist, dass der Kündigungsmechanismus alle internationalen Verträge treffen könnte. Darum ist die Selbstbestimmungs-Initiative ein gefährliches Experiment. Niemand weiss genau, welche Folgen ein Ja hätte. Diese Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Schweizer Unternehmen exportieren Güter und Dienstleistungen für 300 Milliarden Franken ins Ausland. Dazu braucht die Schweiz ihre internationalen Verträge. Was ist so falsch daran, eine klare Hierarchie zwischen Verfassung und Völkerrecht festzulegen? Kein Land tut das in einer so absoluten Form. So starre Regeln, wie sie die SVP-Initiative vorsieht, nehmen jeden Spielraum für gute Lösungen. Für die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie ist das besonders wichtig, denn: Es kann bei uns ja vorkommen, dass eine von der Bevölkerung angenommene Volksinitiative in Konflikt gerät zu völkerrechtlichen Verträgen. Das war nicht nur bei der Zuwanderungsinitiative so, sondern auch bei der Alpenschutz-Initiative oder beim Gentech-Moratorium. Bundesrat und Parlament gingen in solchen Situationen pragmatisch vor: Wie kann man das Anliegen der Bevölkerung aufnehmen, ohne gleich den Vertrag kündigen zu müssen? Schliesslich hat die Schweiz diese Verträge abgeschlossen, weil sie in ihrem Interesse sind. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde die Schweiz die Möglichkeit verlieren, im Einzelfall eine gute Lösung zu finden. Stattdessen würde die Schweiz in ein Korsett gezwängt: Neuverhandeln oder nötigenfalls kündigen. Dabei ist die Schweiz das Mutterland des Kompromisses. Der Initiativtext lässt pragmatische Lösungen zu: Die Kündigung von Verträgen erfolgt nur «nötigenfalls». Vorsicht. Das Wort «nötigenfalls» lässt eben gerade offen, wann gekündigt werden muss und wann nicht. Unklar ist auch, wer darüber befindet. Die Initianten wollen der Bevölkerung erneut keinen reinen Wein einschenken. Die Stimmbürger kaufen die Katze im Sack. Das kennen wir bereits von der Zuwanderungs-Initiative.

Vielleicht können Sie den Stimmbürgern ja reinen Wein einschenken. Ganz konkret: was heisst ein Ja für die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative? Die Ausschaffungsinitiative ist schon umgesetzt. Niemand hat gegen das Gesetz das Referendum ergriffen. Die SVP war zwar unzufrieden, wollte noch weitergehen und das Gesetz gleich in die Verfassung schreiben. Die Bevölkerung hat aber deutlich Nein zur Durchsetzungs-Initiative gesagt. Was wäre mit der Pädophilen-Initiative? Auch sie ist umgesetzt: Ab dem 1. Januar 2019 gilt ein lebenslanges Berufsverbot für Pädophile. Wenn nun im Abstimmungskampf etwas anderes behauptet wird, ist

das schlicht falsch. Was würde ein Ja für die Personenfreizügigkeit bedeuten? Es würde neue Unsicherheiten auslösen. Der Bundesrat hatte in seiner Botschaft zur Masseneinwanderungs-Initiative auf einen Konflikt mit der Personenfreizügigkeit hingewiesen. Bei einem Ja würde er, und wohl auch das Parlament, die Situation nochmals prüfen. Gleichzeitig liegt die Volksinitiative der SVP auf dem Tisch, die eine Kündigung

der Personenfreizügigkeit verlangt. Das ist ja das Problem der Selbstbestimmungs-Initiative: sie ist ungenau formuliert, damit die Initianten im Nachgang zur Abstimmung wieder behaupten können, was sie wollen.

Selbstbestimmungs-Initiative 4000 bilaterale und rund 1000 multilaterale Verträge hat die Schweiz mit anderen Staaten abgeschlossen. Diese internationalen Verträge ergänzen das Landesrecht. Um sie dreht sich die Selbstbestimmungs-Initiative der SVP. Die Initianten fordern einen Vorrang der Bundesverfassung gegenüber dem Völkerrecht. Stehen Verfassung und Völkerrecht in einem «Widerspruch», müsste der internationale Vertrag neu verhandelt – und «nötigenfalls» gekündigt werden. Die Abstimmung findet am 25. November statt.