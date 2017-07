Der Aargau werde immer unterschätzt, sagte Leuthard am Point de presse auf der lauschigen Linden-Terrasse auf Schloss Wildegg. Der Kanton sei vielfältiger, als er dargestellt werde. Das wolle sie auf der traditionellen "Schulreise" auch ihrer Kollegin und ihren Kollegen im Bundesrat vermitteln.

Die imposante Schlossanlage bot der Landesregierung einen idealen Rahmen, um in ein Stück Aargauer Geschichte einzutauchen. Das um 1200 erbaute Schloss gehörte mit der Habsburg im Norden und der Brunegg im Osten zum Befestigungssystem der Habsburger gegen die Kyburger auf dem südlich gelegenen Schloss Lenzburg.

1483 hatte Kaspar Effinger, ein aargauischer Landadliger, die Schlossdomäne gekauft. Von 1483 bis 1912 war sie im Familienbesitz. 1912 vermachte die letzte Erbin von Wildegg, Julie von Effinger, das Schloss samt Mobiliar und Ländereien der Eidgenossenschaft. Seit 2011 ist es im Besitz des Kantons Aargau.

Bildung und Forschung

Nach einem gemeinsamen Morgenessen im Zug hatte sich der Bundesrat zunächst in Zofingen mit der Lehrerausbildung beschäftigt. Der Aargau sei auch ein Bildungskanton, stellte die Bundespräsidentin fest und erinnerte an das Wirken von Heinrich Pestalozzi und das erste Gymnasium, das 1803 weltlich-liberal geführt wurde.

Im Gespräch mit Lehrpersonen der Pädagogischen Hochschule habe sich der Bundesrat ein Bild davon machen wollen, wie heute unterrichtet wird und wie die Digitalisierung im Unterricht Einzug hält. Das sei hochinteressant gewesen, sagte Leuthard.

Bundesrat Johann Schneider-Ammann, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, zeigte sich vor allem beeindruckt vom anschliessenden Besuch im Hightech Zentrum Aargau in Brugg-Windisch. Der Bundesrat liess sich dort über verschiedene Projekte der Nanotechnologie und 3D-Drucker informieren.

Nach den Gesprächen mit den Journalisten zog sich die Landesregierung zum Mittagessen mit dem Aargauer Regierungsrat ins Schloss zurück. Am Nachmittag geht die Reise weiter ins Freiamt, der engeren Heimat der Bundespräsidentin. Auf dem Programm steht die Besichtigung eines Familienbetriebes, der Strohhüte in modernen Designs herstellt.

Am späteren Nachmittag mischt sich der Bundesrat dann in Lenzburg unter das Volk. Angesagt ist ein Apéro auf dem zentralen Platz, bei dem jedermann mit den Bundesräten in Kontakt treten kann. Am Abend werde sich der Bundesrat an den Hallwilersee zurückziehen, verriet Leuthard.

Den Medien präsentierte sich ein entspannter Bundesrat in Freizeitkleidung. Die Stimmung sei sehr gut, weil die Ferien nahen, erklärte Leuthard. Der Bundesrat habe ein intensives halbes Jahr hinter sich und viele wichtige Entscheide getroffen. "Wir sind deshalb alle der Meinung, dass wir uns die Ferien verdient haben."

Bundesrat Maurer muss früher gehen

Seit 1957 ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die "Schulreise" des Bundesrates in den Heimatkanton des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin führt. Beim zweiten Mal könne man etwas flexibler sein, meinte Leuthard. Deshalb werde man am Freitag einen Besuch in den Kantonen Luzern und Obwalden abstatten. Leuthard hatte bereits 2010 in ihrem ersten Präsidialjahr den Bundesrat in den Aargau geführt.

Nicht das ganze Programm mitmachen kann Bundesrat Ueli Maurer. Er werde die Gesellschaft am Freitag um 11 Uhr verlassen, sagte der Finanzminister gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Maurer fliegt anschliessend nach Hamburg an den G-20-Gipfel.