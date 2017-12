Im aktuellen Fall störte sich ein im Zentrum von Wädenswil wohnendes Ehepaar an den nächtlichen Viertelstundenschlägen. Messungen ergaben, dass die Lautstärke des Geläuts am Kopfende ihres Bettes rund 43 Dezibel bei gekipptem Fenster und nicht ganz 55 Dezibel bei offenem Fenster beträgt. Das Paar hatte deshalb gewünscht, dass zwischen 22 und 7 Uhr der Viertelstundenschlag abgestellt wird.

Wenig fundierte Studie

Gemäss Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts vom Mai 2016 sollte dies geschehen. Die Lärmstudie, auf die sich das Verwaltungsgericht bei seinem Entscheid stützte, erachtet das Bundesgericht jedoch als zu wenig aussagekräftig und fundiert.

Der Wädenswiler Stadtrat hat das Urteil des Bundesgerichts mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, wie aus einer Stellungnahme vom Mittwoch hervor geht. Er schätze das öffentliche Interesse am Kulturgut Kirchenglocken und an der Aufrechterhaltung des in weiten Kreisen der Bevölkerung fest verankerten Brauchs hoch ein.

(Sitzung 1C_383/2016 vom 13.12.2017)