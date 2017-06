Die «Nordwestschweiz» hatte die «Amigo-Praktiken» im vergangenen Jahr enthüllt, gestern folgte die Bestätigung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK): Bundesanwalt Michael Lauber vergab seit Amtsantritt 2012 reihenweise IT- und Beratungsaufträge freihändig an alte Bekannte. Es ging um mehr als 2,3 Millionen. In einem gestern veröffentlichten Schreiben an Lauber stellt die EFK fest: «Sie haben aufgrund Ihres früheren geschäftlichen Netzwerks die Firmen persönlich ausgewählt und die Verträge mit Einzelunterschrift unterzeichnet.»

Im Bereich Kommunikation- und Strategiecoaching gingen laut EFK acht Verträge an zwei Firmen. Im Bereich IT sogar 17 Verträge an zwei Firmen. Die EFK nennt die Firmen nicht, aber auffällig oft kamen das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) und die Informatiksicherheitsfirma Swiss Infosec zum Zug.

Der Inhaber der Letzteren ist ein Verbindungskumpel von Lauber. Die EFK hält im Weiteren fest, dass dem Bund kein finanzieller Schaden entstanden sei und dass keine «Hinweise auf eine Bevorteilung der Firmen aufgrund früherer Privat- und Geschäftsbeziehungen festgestellt» wurden. Aber sie hält Lauber vor, dass er die Verträge mit alten Bekannten mit Einzelunterschrift genehmigt habe. Ausserdem kritisiert sie die freihändige Vergabe von zum Teil grossen Auftragsvolumen im Bereich IT. Die EFK kommt denn auch zum Schluss, «dass mit einer sorgfältigen, vorausschauenden Planung der IKT- Strategie und einem integrierten Beschaffungsplan die Leistungen hätten WTO-konform im Wettbewerb beschafft werden können». (hay)