Das Verfahren heisst intern «Bulco». Es wurde von der Bundesanwaltschaft schon 2008 eröffnet. Vier Jahre bevor Michael Lauber Bundesanwalt wurde.

«Bulco» ist ein Verfahren, das wegen Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei und Beteiligung an einer kriminellen Organisation geführt wird. Im Zentrum steht ein bulgarischer Mafia-Pate, es geht um Handel mit Kokain aus Südamerika.

Die kriminellen Umtriebe, so geht aus Gerichtsurteilen hervor, seien durch Immobilien- und Finanzaktivitäten, unter anderem in der Schweiz, getarnt worden. Der Erlös des Drogenhandels sei durch Banküberweisung oder in Autos versteckt nach Bulgarien geschickt worden. Zudem soll er in Schiffen und, unter anderem in Montreux und Genf, in Immobilien angelegt worden sein.

Ermittlungen gegen Credit Suisse

Das Verfahren richtet sich, wie sich jetzt zeigt, seit 2013 auch gegen die Grossbank Credit Suisse. Die Bundesanwaltschaft (BA) bestätigt auf Anfrage: «Zusätzlich zu den zurzeit 10 beschuldigten natürlichen Personen wurde das Strafverfahren im November 2013 ausgedehnt auf die Bank Credit Suisse AG wegen des Verdachts auf Mängel in der internen Organisation der Bank im Zusammenhang mit der qualifizierten Geldwäscherei.» Gestützt also auf Artikel 102 des Strafgesetzbuches: Strafbarkeit von Unternehmen. Es gelte die Unschuldsvermutung, betont die Bundesanwaltschaft.

Anwalt Erni für CS unterwegs

Was aktuell von besonderem Interesse ist: Gemäss Informationen dieser Zeitung trat in diesem Verfahren der Zürcher Rechtsanwalt Lorenz Erni in Erscheinung. Erni habe die Grossbank nicht als offizieller Rechtsvertreter, sondern «im Hintergrund» vertreten. Dabei sei es zu einem Treffen zwischen Bundesanwalt Lauber und Erni gekommen, sagen Beobachter.