Bundesamt für Verkehr reicht Anzeige ein gegen BLS und Luzerner Verkehrsbetriebe

(sat) Das Bundesamt für Verkehr (BAV) habe Strafanzeige gegen die Bernische BLS AG und die VBL AG bei den zuständigen kantonalen Staatsanwaltschaften eingereicht, schreibt das BAV am Dienstag in einer Mitteilung. Dieser Schritt erfolge in Absprache mit den öV-Verantwortlichen der Kantone Bern und Luzern reicht. Als Tatbestand stehe in beiden Fällen Betrug im Vordergrund.

Zudem fordern Bund und Kantone beziehungsweise der Verkehrsverbund Luzern die überhöhten Subventionsbezüge laut BAV samt Strafzinsen zurück. Entsprechende Vereinbarungen seien unter Federführung der Kantone in Erarbeitung. Weiter hat das BAV laut Mitteilung die eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde gebeten, zu prüfen, ob die Revisionsstellen der BLS und der VBL ihre Pflichten in den vergangenen Jahren genügend wahrgenommen haben.

