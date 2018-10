Der Bundesrat gab am Mittwoch Gesetzesgrundlagen für die Beiträge bis 31. Dezember in die Vernehmlassung. Die Kontrollen, ob freie Stellen in Berufen mit hoher Arbeitslosigkeit den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) vorab gemeldet werden und Stellensuchende so einen Vorsprung erhalten, sind Sache der Kantone.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass der Bund pro Kontrolle einen Pauschalbeitrag an die Kosten leistet. Die Höhe des Beitrages soll der Bundesrat festlegen. Schätzungen zu dessen Höhe seien schwierig, schreibt er dazu. Ebenso bestimmt er, welche Voraussetzungen für die Ausrichtung des Beitrages erfüllt sein müssen.

Der Pauschalbeitrag muss gemäss dem Gesetzesentwurf die Hälfte der Lohnkosten decken, die bei "effizienter Kontrolltätigkeit" anfallen. Zudem will der Bundesrat Bestimmungen zu Art und Umfang der Kontrollen erlassen können. Ebenso will er Kantone zur Zusammenarbeit verpflichten können.

Die Behörden, die im Auftrag der Kantone die Meldepflicht kontrollieren, müssen dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) jährlich über ihre Tätigkeit Bericht erstatten. Der Bundesrat sieht mit diesen Vorgaben die Autonomie der Kantone gewahrt, wie er im Bericht zur Vorlage schreibt.

"Gesamtschweizerische Bedeutung"

Mit den Beiträgen will der Bund ein Anliegen der Kantone erfüllen. Er tue dies angesichts der "gesamtschweizerischen Bedeutung" einer konsequenten Anwendung der Stellenmeldepflicht, schrieb das Seco in seiner Mitteilung. Das neue Gesetz soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Die Stellenmeldepflicht gilt seit 1. Juli.

Offene Stellen in Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote ab 8 Prozent müssen seither den RAV vorab gemeldet werden. Ziel ist ein Vorsprung für bei den RAV registrierte Stellensuchende. Während fünf Tagen haben lediglich sie Zugriff auf die Ausschreibungen. Ab 2020 gilt die Meldepflicht ab einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent.

Für die Anfangsphase erhalten die Kantone für die Kontrollen der Meldepflicht noch kein Geld. Grund ist die noch fehlende Gesetzesgrundlage.