(sat) Damit sind in der Schweiz seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 885 Personen an Covid-19 verstorben, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Twitter. Die vom BAG am Ostermontag publizierten Zahlen können allerdings von jenen von den Kantonen direkt publizierten Zahlen abweichen, weil der Bund die ihm übermittelten Erkrankungs- und Todesfälle vor der Publikation jeweils erst noch erfasst.

Total sind laut BAG seit Ausbruch der Coronapandemie in der Schweiz 196'600 Tests durchgeführt worden. Bei 15 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus. Allerdings sind bei einzelnen Personen auch mehrere Tests möglich. Die Coronafälle verteilen sich laut BAG noch immer auf alle Kantone; schwergewichtig betroffen sind ebenfalls noch immer die Kantone Tessin, Waadt, Genf, Wallis und Basel-Stadt.