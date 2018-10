Die tiefsten Temperaturen wurden mit -1,9 Grad Celsius in Zürich-Flughafen gemessen. Von den Nordwestschweizer Gemeinden war es mit -0,4 Grad in Breitenbach und Balsthal (beide Solothurn) am kältesten. Im Aargau war es in Othmarsingen mit Temperaturen um den Gefrierpunkt am kältesten.

In höheren Lagen sanken die Temperaturen noch tiefer: In La Brévine erreichte das Thermometer gar -11 Grad und im Engadin bis zu -8 Grad.

Flachlandstationen Tiefste Temperatur (in °C) Zürich Flughafen -1,9 Flaach (ZH) -0,7 Delsberg (JU) -0,6 Amriswil (TG) -0,6 Breitenbach (SO) -0,4 Balsthal (SO) -0,4 Thierachern (BE) -0,4 Rafz (ZH) -0,2 Tänikon (TG) -0,1 Othmarsingen (AG) 0,0

Wie Meteonews mitteilt, ist Frost für Ende Oktober nichts Aussergewöhnliches. Dennoch werde es in den kommenden Tagen nicht mehr so kalt am Morgen.