Die "Neue Zürcher Zeitung" hat am Mittwoch über ein neues Rechtsgutachten zu den Koran-Verteilaktionen sowie einen Brief von NDB-Chef Markus Seiler an die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren berichtet. Dazu äusserte sich der NDB nicht, gab aber eine umfassende Stellungnahme zu den Koran-Verteilaktionen ab.

Der NDB beurteilt es demnach derzeit zwar als wahrscheinlich, dass die Kampagne "Lies!" in der Schweiz zur Radikalisierung von Personen beziehungsweise deren Rekrutierung für dschihadistisch motivierte Reisen massgeblich beigetragen hat beziehungsweise beiträgt.

Verteilaktionen von Koranen oder Mohammed-Biografien stellten aber aus rechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz dar. Auch islamistische Bewegungen, die eine radikale Auslegung und Anwendung des Korans praktizierten und propagierten, unterstünden in der Schweiz keiner präventiven nachrichtendienstlichen Beobachtung, solange keine Gewaltbezüge feststellbar seien.

Das Verfügen eines Organisationsverbotes gegen "Lies!" sei derzeit nicht Erfolg versprechend. Es fehlten weitgehend die materiellen und formellen Voraussetzungen. Zudem würde des Prozedere zu lange dauern, da eine internationale Grundlage fehle.