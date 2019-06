Am liebsten möchte ich nie wieder umziehen. Viel zu mühsam. Die Geburt eines Kindes aber ist das grösste der Gefühle. Sie wirft aber auch den Alltag mehr über den Haufen als alles andere, Mütter und Väter regelrecht aus der Bahn. In den ersten Wochen laufen frischgebackene Eltern oftmals auf dem Zahnfleisch. Was Frauen abverlangt wird, übersteigt Mannes Vorstellungskraft. Ohne Hilfe geht es in dieser Zeit nicht.

Wahrscheinlich gibt es nur wenig Einschneidenderes als die Geburt des eigenen Kindes. In der Schweiz bekommen Männer dafür meist einen Tag geschenkt. Gleich viel, wie für einen Umzug!

Väter sollen sich Zeit nehmen, die Mütter zu unterstützen. Doch die Papi-Zeit bedeutet auch einen Schritt in Richtung Gleichstellung.

Ein Mann, der da nur beschränkt Zeit hat für seine Familie, fällt aus unserer Zeit. Die Stärke des nun vorgeschlagenen Modells liegt aber vor allem in der Flexibilität. Sie erlaubt Vätern, die Papi-Zeit als Einzeltage auch später einzuziehen. Wenn die Mütter wieder mit Arbeiten beginnen zum Beispiel. Ein paar zusätzliche Familientage könnten ein Schritt in Richtung mehr Teilzeitarbeit von Männern sein.

Immerhin würden so auch Vollzeitangestellte schnuppern im Familienalltag. Und merken, was es bedeutet, Haushalt und Familie unter einen Hut zu bringen. Ausser einer merkt, dass ihm eine aktive Rolle in der Familie eigentlich gar nicht liegt. Soll es ja geben.

An der fehlenden Bereitschaft der Väter jedenfalls, beim Beruf zurückzustecken, leidet das berufliche Vorankommen der Mütter. Väter, die der Kinderbetreuung gleich viel Gewicht beimessen wie dem Beruf, sind nach wie vor in der Minderheit.

Und mit der Gleichstellung sind wir beim wichtigsten Argument: Kommt der Vaterschaftsurlaub, liegt aus Sicht eines Arbeitgebers auch in der Anstellung eines jungen Mannes plötzlich ein Risiko. Der Reflex «die stellen wir nicht an, weil sie Mutter werden und ausfallen könnte», würde an Bedeutung verlieren.

Manche Männer flüchten sich nach der Geburt in die Arbeit, geben sich ganz der Rolle des Ernährers hin, einem Modell, das längst überholt ist. Und dann? Muster werden eingespielt, die Rollen definiert – und alles bleibt so bis zum Auszug der Kinder. Eine gesetzliche Papi-Zeit würde Vätern Einblick in eine andere Welt gewähren. Und sie vom Ernährerzwang befreien.

KONTRA: «Hört endlich auf mit dieser Überhöhung der Väter»

Der moderne Vater, der alles hat, braucht also jetzt auch noch eine Papi-Zeit. Das ist ein Ansatz, der dem Kind nichts bringt.

Der Ausdruck sagt ja eigentlich schon alles: «Papi-Zeit». Es ist nicht die Zeit der Babys, der Kinder. Es ist die Zeit der Papis. Die Papis, eine ach so vernachlässigte Spezies. Das sind aber die Papis, die den Kinderwagen schiebend mit dem Handy am Ohr geistesabwesend durch die Innenstädte irrlichtern.

Diese Papis brauchen jetzt also Zeit, zwei, vier Wochen, oder was immer herauskommt beim Vaterschaftsurlaub. Auch das ist wieder so ein seltsames Wort: Ist die Vaterschaft so anstrengend, dass es Urlaub braucht?