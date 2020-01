Brand an Heiligabend: So sieht es in der Kirche von Herzogenbuchsee aus

Der Heiligabend 2019 war ein schwarzer Tag für Herzogenbuchsee. Nachdem am frühen Morgen im Turm der reformierten Kirche ein Feuer ausgebrochen ist, sah es erst so aus, als hätte die Feuerwehr den Brand im Griff. Doch am Abend entzündete sich das Feuer erneut, ein Teil der Dachkonstruktion stürzte ein und riss ein Loch ins Kirchenschiff.

Rund zwei Wochen später konnten nun die Schäden im Innern begutachtet werden. Bilder von Tele Bärn was das Feuer, der herabstürzende Turm und das Löschwasser angerichtet haben. Es ist ein Sachschaden in Millionenhöhe. Insbesondere die Orgel hat unter dem Wasser gelitten.