Die Verdächtigungen gegen den Mann hätten sich gemäss den bisherigen Untersuchungen nicht bestätigt, die Ermittlungen würden ihn vielmehr entlasten, teilte die Waadtländer Staatsanwaltschaft mit. Deshalb habe der Staatsanwaltschaft die Freilassung angeordnet.

Die Polizei hatte den Feuerwehrmann am 21. Juli als Verdächtigen verhaftet, nachdem im Broyebezirk am 15. Juli gleich sieben Brände ausgebrochen waren. Durch die Feuer waren im Nationalgestüt in Avenches unter anderem 24 Pferde und Ponys ums Leben gekommen.

Die Polizei ging zu Beginn der Ermittlungen von einem kriminellen Hintergrund aus. Die Brandserie setzte sich allerdings auch fort als der Verdächtige in Untersuchungshaft sass.