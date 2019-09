Danach suchte der Mann das Weite. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde das Fahrzeug in Rueyres-Treyfayes entdeckt. Die Freiburger Kantonspolizei machte sich umgehend auf die Suche nach dem Eigentümer und Lenker des Autos.

Sie fanden ihn an seinem Wohnort und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wies darauf hin, dass die Fahrbahn beim Abschleppen des auf dem Dach liegenden Autos beschädigt wurde.