Bitte keine Hamsterkäufe! Spitäler warnen vor Masken-Engpässen

Die Produktion in China stockt, während der Bedarf steigt und Lieferungen werden an der Grenze blockiert werden: Im Kampf gegen das Corona-Virus drohen Schutzmasken und Medikamente in der Schweiz zur Mangelware zu werden.

Der Bund hat eine Reserve an Masken. Ursprünglich waren es 13 Millionen Hygienemasken an Lager, ein Teil davon ist bereits an die Kantone geliefert worden. 7.8 Millionen Hygienemasken und rund 300’000 qualitativ höherwertigen Schutzmasken für das medizinische Personal sind noch in den Beständen des Bundes. Bei lebensnotwendigen Medikamenten gilt im Gegensatz zu den Masken eine Lagerpflicht für private Unternehmen. Lieferengpässe müssen gemeldet werden

Gegenwärtig wird eine für einen Schweizer Abnehmer bestimmte Lkw-Lieferung mit 240’000 Schutzmasken vom deutschen Zoll an der Grenze zurückgehalten wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Und gemäss Tamedia-Zeitungen wurde eine aus China stammende Containerladung mit Medizinalgütern im Transitbereich des Hamburger Hafens blockiert. Eine Lieferung mit Desinfektionsmitteln wird von den italienischen Behörden zurückgehalten.

Während sich für den in Hamburg blockierten Container laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft eine baldige Lösung abzeichnet, ist das Schicksal des Camions und der Desinfektionslieferung trotz laufenden Gesprächen auf höchster Ebene weiterhin unklar.

Preise für Masken um das Zehnfache gestiegen.

In den Spitälern zeigt man sich ob der vielschichtigen Nachschubprobleme besorgt: «Lieferengpässe werden in nächster Zeit zunehmen», sagt Enea Martinelli, Chefapotheker der Spitäler fmi AG (Frutigen, Meiringen, Interlaken). Auch wenn die Produktion in China langsam wieder anlaufe: Bis Medikamente und medizinische Produkte beim Endverbraucher eintreffen, dauere es wegen der Lieferketten mehrere Wochen.