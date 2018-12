Da ist die Ärztin, die sich aus Gewissensgründen gegen die Abtreibung stellt. Dort die Lehrerin, die im Gespräch unter Kollegen die Sexualmoral der katholischen Kirche verteidigt. Hier der Mann, der einen Leserbrief gegen die «Ehe für alle» verfasst. Vitus Huonder listet diese drei Beispiele in seinem aktuellen Wort zum Tag der Menschenrechte auf. Der Churer Bischof kommt zum Schluss, dass man mit solchen Haltungen diskriminiert und gesellschaftlich ausgegrenzt werden könne. «Auch in unseren Regionen, auch in innerkirchlichen Strukturen, besteht ein gesellschaftlicher Druck in Fragen der Weltanschauung und der Religion, welcher das Menschenrecht auf Gewissens- und Religionsfreiheit beschneidet», schreibt Huonder. In ganz Westeuropa gebe es derzeit eine «höfliche Christenverfolgung», wie es Papst Franziskus nenne.

«Rechtfertigung für Entgleisungen»

In diese Kategorie fällt zum Beispiel die Geschichte von Felix Ngole. Der Student wurde von einer Schule in der englischen Stadt Sheffield ausgeschlossen, weil er auf Facebook geschrieben hatte, die Homosexuellen-Ehe widerspreche der Lehre der Bibel. Ngole ist kein Einzelfall. Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung der Christen hat für das vergangene Jahr 500 Fälle von Intoleranz gegenüber Christen in ganz Europa dokumentiert – von physischen Angriffen bis hin zu Schulausschlüssen à la Ngole.

Drohen auch hierzulande Gläubigen, die unverdünnt und öffentlich die Lehre der katholischen Kirche verteidigen, soziale Ächtung? Ist es schlecht bestellt um die Religions- und Gesinnungsfreiheit? Christian Ineichen, Präsident der CVP des Kantons Luzern, äusserte sich im vergangenen Früh- ling in den sozialen Medien pointiert gegen die Ehe für alle und die Adop- tion von Kindern durch Homosex- uelle. Sein Tweet lautete: Mann+Frau: Geht. Frau+Frau: Geht irgendwie. Mann+Mann: Geht nicht. In der Folge geriet Christian Ineichen in einen Shitstorm und erhielt sogar Drohungen. Der CVP-Politiker sagt: «Ich fühlte mich vielleicht nicht gerade sozial ausgegrenzt. Wenn man aber nicht die vorherrschende Meinung teilt, setzt man sich einem heftigen Sturm aus.» Ganz unrecht habe Bischof Huonder also nicht. Es brauche Mut, dem Mainstream entgegenzutreten. Ineichen erfuhr in zahlreichen Mails und Telefonaten Zustimmung für seine Haltung. In den sozialen Medien brachen aber nur vereinzelt Personen eine Lanze für dessen Recht auf Meinungsfreiheit.