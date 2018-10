Drei Jahre, so lange ist es jetzt bald her, dass Sara Michalik, eine Frau von 43 Jahren und Mutter dreier Kinder, beschliesst, für den Staat einzuspringen. Das Jahr 2016 ist gerade angebrochen, und es gibt in Europa fast nur ein Thema, die Flüchtlinge. Es ist von einer Welle die Rede, von einer Krise gar, auch in Michaliks Stadt, in Aarau, ist das so. Die Fernsehbilder berühren die Psychologin, und eines Tages besucht sie in Aarau ein Zentrum, in dem minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind.

Die kommen in dieser Zeit von weit her und in Scharen in die Schweiz. Viele von ihnen sind traumatisiert von dem, was zu Hause passiert ist, in Afghanistan oder Eritrea etwa, oder später, auf dem langen Weg nach Europa. Michalik sieht im Zentrum viele junge Menschen, aber sie sieht kaum jemanden, der sich um die Flüchtlinge kümmert. «Der Staat hat damals versagt», sagt Michalik, die den Verband der Aargauer Psychologen präsidiert, «und ich habe beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen und einen Beitrag zur Verbesserung der Situation zu leisten». Es ist März 2016, als Michalik das Netzwerk Psy4Asyl ins Leben ruft. Es soll gewährleisten, was die Behörden nicht hinkriegen: eine angemessene psychiatrische Betreuung für Flüchtlinge. Und das kostenlos.

Wie viele traumatisierte Flüchtlinge es in der Schweiz gibt, weiss niemand. Denn es gibt niemanden, der das genau erfasst. Aber es gibt Schätzungen von Fachleuten, sie sprechen von 30 bis 50 Prozent, die etwa mit Depressionen zu kämpfen haben oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bei den jungen Flüchtlingen, die alleine ins Land gekommen sind, dürfte die Quote noch deutlich höher sein.

Grosse Mängel

Es weiss auch niemand, wie viele dieser Flüchtlinge adäquat betreut werden. Doch fest steht, dass es bei vielen nicht der Fall ist. Und dass das die ohnehin schwierige Integration in der Schweiz noch zusätzlich erschwert. Oder gar verunmöglicht. Christine Kopp, Leiterin Gesundheit und Integration beim Schweizerischen Roten Kreuz, sagt: «Es gibt in der Schweiz grosse Mängel bei der psychiatrischen Versorgung von Flüchtlingen. Und wer schwer traumatisiert ist, hat kaum eine Chance, die Sprache zu lernen oder gar zu arbeiten.» Den letzten Versuch, den Missstand mit einer Zahl zu versehen, unternahm das damalige Bundesamt für Migration. Es kam in einer Studie zum Schluss, dass 200 bis 500 Therapie-Plätze für traumatisierte Flüchtlinge fehlen.