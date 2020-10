BIP sinkt 3,8 Prozent: Wirtschaftskrise trifft die Schweiz weniger hart als befürchtet

(wap) Nach der Lockerung der gesundheitspolitischen Massnahmen Ende April habe in der Schweizer Wirtschaft eine zügige Aufholbewegung eingesetzt: Sowohl die Konsum- als auch die Investitionsnachfrage hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, die Kurzarbeitsentschädigung sei weniger stark in Anspruch genommen worden als im Juni erwartet. Dies meldet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag. Die Expertengruppe des Bundes gehe in ihrer aktuellen Konjunkturprognose darum davon aus, dass sich die Erholung auch im dritten Quartal fortgesetzt habe, schreibt das Seco.

Damit verbessere sich auch der Ausblick auf das Gesamtjahr: Der Einbruch des Bruttoinlandproduktes (BIP) werde 2020 wohl nur nur 3,8 Prozent statt wie noch im Juni prognostiziert 6,2 Prozent betragen. Dies sei allerdings immer noch der stärkste Rückgang des BIP seit 1975, schreibt das Seco. Die jahresdurchnschnittliche Arbeitslosenquote wird nach den aktuellen Seco-Prognosen bei 3,2 Prozent zu liegen kommen. Im Juni war die Expertengruppe noch von 3,8 Prozent ausgegangen.

Unsicherheit bremst wirtschaftliche Erholung

2021 werde das um die Sportevents bereinigte BIP gemäss den Prognosen der Expertengruppe um 3,8 Prozent steigen, so die Mitteilung. Die Wirtschaft erreiche damit erst Ende des nächsten Jahres wieder das Vorkrisenniveau. Die Beschäftigungslage werde sich nur langsam erholen. Die Expertengruppe rechnet für 2021 mit einer jahresdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent.

Abhängig bleibe die Entwicklung vom weiteren Verlauf der Pandemie und «den damit verbundenen Reaktionen der Wirtschaftsakteure und der Politik», schreibt das Seco. Falls es international erneut zu breitflächigen Betriebs- und Grenzschliessungen kommen sollte, werde die Erholung gestoppt. Andererseits könnte etwa die Zulassung eines Impfstoffs die Unsicherheit vermindern. Dann wäre mit einer erheblich schnelleren Erholung der Konjunktur zu rechnen, so die Mitteilung.