Billett «zu spät» gefunden: SBB besteht auf Busse

(mma) Eine Frau ist auf der Strecke Zürich-Wetzikon unterwegs und gerät in eine Billettkontrolle. Verzweifelt sucht sie ihren 9-Uhr-Pass in ihrer Handtasche, so berichtet das SRF-Magazin «Espresso» am Donnerstagmorgen. Das Ticket ist trotz allen Bemühens nicht auffindbar.

Als sie in Wetzikon umsteigen muss, bekommt sie von den Kontrolleuren der SBB eine Busse von 100 Franken aufgebrummt. Diese hatten schon während ihrer Suche nach dem Billett ihre Personalien aufgenommen und beschieden ihr nun, dass sie ihr genug Zeit gegeben hätten, ihren Fahrschein zu finden.

Das Ticket war da

Daraufhin durchsucht sie ihre Handtasche nochmals – und wird fündig. Mit dem gültigen Pass eilt sie zu den Kontrolleuren. Sie aber teilen ihr mit, dass die Busse bereits ausgestellt sei und sie nichts ändern könnten. Sie solle sich beim Kundendienst melden.

Die Frau tut dies und wird abgewiesen. Beim weiteren Anlauf übers Online-Formular fügte sie Fotos der Busse und des Billetts an und schilderte den Vorfall. Doch auch hier blitzt sie ab. Laut «Espresso» schreibt die SBB als Antwort: «Sie haben Ihren Fahrausweis erst am Bahnhof gefunden, somit ist das Billett nicht gültig gewesen für die Reise.» Die Busse werde aber «ausnahmsweise» von 100 auf 80 Franken reduziert.

Auf die Nachfrage von SRF bei der SBB-Medienstelle zeigt sich diese wenig beeindruckt: «Unser Personal hatte nach den geltenden Bestimmungen korrekt gehandelt. Aus Sicht der Kundin ist es verständlicherweise sehr ärgerlich. Deshalb haben wir ihr auch einen Teil des Zuschlags erlassen, ein vollständiger Verzicht war nicht möglich. Danke fürs Verständnis, dass wir uns nicht weiter zu dieser Angelegenheit äussern werden.»