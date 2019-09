Der Bettelbrief landete unlängst in zahlreichen Schweizer Haushalten. Unterzeichnet ist er von Dick Marty, dem Co-Präsidenten der Konzernverantwortungsinitiative. Im Schreiben prangert er einen Schweizer Rohstoffkonzern an: «Glencore vergiftet Menschen mit Schwefeldioxid – jetzt Initiative unterstützen», heisst es im Titel.

Im Brief an die «lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger» verweist Marty auf einen Beitrag der Sendung Rundschau. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) habe vor Kurzem neue erschütternde Machenschaften aufgedeckt. Glencore habe in den letzten 20 Jahren die Luft um ihre Kupfermine in Sambia mit Schwefeldioxid vergiftet. Die ätzenden Gase würden zu schweren Atemwegserkrankungen und Todesfällen führen.

So weit, so gut. Es ist üblich, dass Initianten in ihre Kampagnen auf Medienberichte verweisen. Auf dem Bettelbrief, datiert vom 21. August, ist jedoch nicht nur ein Bild mit Rauch ausstossenden Schornsteinen, sondern auch eines von «Rundschau»-Moderatorin Nicole Frank zu sehen.