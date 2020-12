Berner Gastro-Szene demonstriert auf dem Bundesplatz

(wap) Am Samstagnachmittag organisierte die Berner Gastroszene in der Bundesstadt mehrere Demonstrationen, die sich gegen die durch den Bundesrat durchgesetzten Einschränkungen für das Gastgewerbe richten. Gemäss den Organisatoren beteiligten sich 138 Betriebe am sogenannten «Gastro-Streik.» In einem offenen Brief fordern die Demonstranten Entschädigungen, 100 Prozent Kurzarbeitsentschädigung für Löhne unter 4000 Franken sowie eine verbindliche Lösung für die Restaurantmieten.