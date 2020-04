Beliebte Online-Gebete, leere Opferstöcke:  Abt des Klosters Einsiedeln Urban Federer über Ostern zu Zeiten des Virus

Die Ostergottesdienste werden ohne Gläubige in der Klosterkirche stattfinden. Was löst das in Ihnen aus? Urban Federer: Es ist eigenartig, wenn wir die Menschen auffordern müssen, die Gottesdienste bitte zu meiden. Doch auch wir gewöhnen uns an die Coronaregeln, an leere Kirchbänke. Wir wollen das Beste aus dieser Situation machen und treten über andere Kanäle mit den Gläubigen in Kontakt. Wir sind auch in einer Krisensituation präsent, um über Hoffnung und Glaube zu sprechen. Fehlen Ihnen die Rückmeldungen nach einem Gottesdienst? Interessanterweise erhalten wir derzeit mehr Reaktionen als üblich, zum Beispiel auf meine Predigt vom Palmsonntag, die ich auch in den sozialen Medien verbreitet habe. Wenn die Menschen das kirchliche Leben am Computer mitverfolgen, teilen sie uns offenbar öfter ihre Eindrücke mit. Generell schätzen es die Gläubigen, wenn wir in Predigten Bezug nehmen auf ihre aktuelle Lebensrealität, die durch das Coronavirus geprägt ist. Die Pandemie krempelt das Alltagsleben komplett um, viele Freiheiten sind beschnitten. Ist ein Kloster weniger stark von den Massnahmen betroffen? Unsere Welt ist tatsächlich weniger stark auf den Kopf gestellt. Wir schränken unsere Alltagsoptionen bewusst ein, wir leben in einem bestimmten Rhythmus, einer gewollten Gleichförmigkeit. Wir Benediktiner suchen eine innere Freiheit. Wir stellen fest, dass gerade in diesen Tagen das Interesse an unserer Lebensform steigt. Wie äussert sich das? Viele Menschen realisieren, dass Mitglieder einer Klostergemeinschaft permanent mit gewissen Einschränkungen leben, die das Coronavirus jetzt allen aufzwingt. Wir sind so etwas wie Experten für den Lockdown. Eine oft gestellte Frage lautet: «Wie macht ihr das?»

Ein Leben im Kloster Abt Urban Federer, 51, ist seit Dezember 2013 Vorsteher des Klosters Einsiedeln. Er hat einen grossen Teil seines Lebens in dieser katholischen Institution verbracht, besuchte in den späten 1980er-Jahren die Klosterschule und absolvierte anschliessend gleichenorts sein Noviziat im Benediktinerorden. In der Theologischen Hausschule des Klosters studierte er Philosophie und Theologie. Später unterrichtete er am Einsiedler Gymnasium. Ab 2010 war er Dekan und Generalvikar der Territorialabtei. (chm)

Was antworten Sie? Dass wir bewusst einen strukturierten Tagesablauf haben, der geprägt ist von Beten, Arbeiten, Bildung und gemeinsamen Erholungszeiten. Dass das gemeinsame Essen ein wichtiger Ort des Zusammentreffens ist, wie in Familien. Und dass auch die Ruhe einen bedeutenden Teil in unserem Leben einnimmt. Ruhe und Momente des Rückzuges sind für alle Menschen wichtig. Es hilft zum Beispiel, wenn man die Arbeiten ungestört im Homeoffice erledigen kann. Leidet das spirituelle Leben? Es leidet nicht, sondern erfährt im Gegenteil eine Vertiefung, da viele Mitbrüder über mehr Zeit verfügen. Das Angebot für die Gläubigen hat sich allerdings in den digitalen Raum verlagert. Wir können keine Seelsorge vor Ort machen, keine Pilger empfangen. Gebete und Gottesdienste werden via Livestream übertragen. Wie intensiv wird das Angebot genutzt? Das Interesse steigt. Mittlerweile klicken täglich mehr als 8000 Personen den Livestream an und verweilen auch eine gewisse Zeit bei uns. Interessanterweise verfolgen uns beim Morgen- und Abendgebet viel mehr Leute online, als zu diesen Randzeiten je Menschen in der Kirche sitzen. Pro Tag bitten uns sodann rund 50 Personen, bei der Gnadenkapelle der Schwarzen Madonna eine Kerze für einen lieben Menschen zu entzünden und für sie zu beten. Dies bieten wir via Internet an.

Das Leben ist grösser als die Krise. Diese Botschaft können wir den Gläubigen mitgeben.