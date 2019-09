Eine Zahl erwies sich als Verbündete der SVP. 68 000 Personen, so viele wie nie vor- her und nachher seit Einführung der Personenfreizügigkeit, wanderten netto 2013 aus der EU in die Schweiz ein (siehe Grafik). Prompt nahm das Volk am 9. Februar 2014 die SVP-Masseneinwanderungs- Initiative knapp mit 50,3 Prozent Ja-Stimmen an.

Das Parlament hat anstelle der geforderten Kontingente nur eine Stellenmeldepflicht bei Berufen mit hoher Arbeitslosigkeit installiert. Jetzt will die SVP die Personenfreizügigkeit mit der Begrenzungs-Initiative beerdigen. Voraussichtlich im nächsten Mai stimmt die Schweiz über das Begehren ab. Gestern debattierte der Nationalrat über die Begrenzungs-Initiative. Wie so oft in Europafragen mit dem Szenario: alle gegen die SVP.

Auch die Statistik eilt der Partei nicht zu Hilfe. In den letzen beiden Jahren betrug der Wanderungssaldo aus der EU nur noch 31 000. Und thematisch hat kurz vor den eidgenössischen Wahlen das Klima Hochkonjunktur. Steuert die SVP auf eine Abstimmungsniederlage zu? «Im Gegenteil», sagt Fraktionschef Thomas Aeschi. Die Bevölkerung spüre die negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit immer stärker, ergänzt der Zuger Nationalrat – und erwähnt steigende Mieten, eine zubetonierte Landschaft, überfüllte Züge, verstopfte Strassen so- wie negative Auswirkungen auf die Sozialwerke.

Operation Libero steht bereit

Viele Nicht-SVP-Parlamentarier räumen der Initiative trotz solchen Argumenten an der Urne schlechte Chancen ein. Auch ausserhalb der Wandelhalle haben sich die Gegner bereits formiert. Zum Beispiel die Operation Libero, die sich im Nachgang zum Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative formierte. Sie werde die Begrenzungs-Initiative «vehement» bekämpften, sagt Sprecher Silvan Gisler.

Die Operation Libero mauserte sich in den letzten Jahren zu einer Art SVP-Schreck . Zuerst scharte sich eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung um sich, um die SVP-Durchsetzungs-Initiative zu versenken. Dann mobilisierte sie auch stark gegen die SVP-Selbstbestimmungs-Initiative, die chancenlos blieb.

Die Debatte verlief unspektakulär, obwohl sich 81 Politiker für den Redemarathon anmeldeten. Sicher, einige Voten fielen scharf aus, vor allem die linke Seite warf der SVP Menschen- und Ausländerfeindlichkeit oder Masochismus vor, etwa Nationalrat Corrado Pardini (SP/Bern). Er warnte vor Nahrungsmittelknappheit, Medikamentenengpässen und Rezession, also den Szenarien, die in Grossbritannien wegen des möglichen ungeordneten Brexit die Runde machen.