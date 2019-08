«Ich will nicht, dass der Zirkustraum in einem Albtraum endet», sagte Beat Breu im «TalkTäglich». Der ehemalige Rennradprofi und seine Frau Heidi waren am Mittwoch eingeladen, um über ihr geplatztes Zirkusprojekt und die folgende Schlammschlacht mit ihrem ehemaligen Geschäftspartner zu sprechen.

Zirkuszelt sei nicht in Topzustand gewesen

Den Vorwürfen, wonach er Adolf Lautenburg nicht bezahlt haben soll, entgegnet Breu, dass er zuerst abwarten wollte. «Wir rechnen erst jetzt ab.» Beat Breu begründet dies so: «Ich sollte 5000 Franken pro Woche für die Miete des Zirkuszeltes bezahlen und 5000 Franken pro Woche für die Zirkusnummern mit Tieren der Familie Lautenburg. Dabei war beim Zirkuszelt nicht, wie versprochen, alles im Topzustand: Der Kompressor musste, kaum das Zelt in der Schweiz angekommen, ausgewechselt werden. Und die Tiernummern wurden nicht aufgeführt, weil die Tiere in Österreich in Quarantäne stehen.»