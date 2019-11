Basler SP-Regierungsrat Wessels tritt 2020 nicht mehr an

Der 57-jährige Wessels gehört der rot-grün dominierten Basler Regierung seit Februar 2009 an. Er ist Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements und Präsident der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV). Zwölf Jahre seien genug, der Zeitpunkt sei ideal für eine neue Herausforderung, sagte er. Was er nach seinem Rücktritt aus der Regierung ab Februar 2021 machen wird, ist noch offen.

Wessels stand regelmässig wegen Verkehrsfragen und den kriselnden Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) in der Kritik. Bei den letzten Wahlen im Herbst 2016 hatte er den Einzug in die Exekutive erst im zweiten Wahlgang geschafft.

Zu den potentiellen Nachfolgern von Wessels zählt unter anderem der 55-jährige Nationalrat und Vizepräsident der SP Schweiz Beat Jans. Er überlege sich eine Kandidatur, bestätigte er auf Anfrage.

Mit dem Rücktritt von Wessels muss die Basler SP bei den Wahlen in einem Jahr mindestens einen Sitz in der Regierung neu besetzen. Erst am 20. Oktober hatte SP-Grossrätin Tanja Soland den Einzug in die Basler Regierung geschafft. Sie ist Nachfolgerin von Finanzdirektorin Eva Herzog, die in den Ständerat gewählt wurde.

Ob Christoph Brutschin (SP), Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, ebenfalls nach drei Legislaturen zurücktreten wird, ist noch offen. Neben drei SP-Mitglieder gehören der Basler Regierung eine Grüne, ein Freisinniger, ein Christdemokrat sowie ein Liberaler an.