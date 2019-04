Zum kleinen Fahrplanwechsel am kommenden 9. Juni werden neu im Stundentakt direkte S-Bahnen von Bellinzona via Lugano bis zum Interkontinentalflughafen Mailand-Malpensa verkehren (S50). Damit geht der lang gehegte Wunsch der Tessiner in Erfüllung, von Lugano ohne Umsteigen den wichtigen Flughafen erreichen zu können. Allerdings dauert die Fahrt zum rund 70 Kilometer entfernten Airport 1 Stunde und 46 Minuten. «Das ist nicht attraktiv», moniert die Tessiner Sektion des Fahrgastverbandes Pro Bahn.

Eigentlich hätten diese Direktzüge auch ein Meilenstein für eine Fernverbindung zwischen dem Tessin und der Westschweiz sein sollen. Denn der Stopp in Gallarate, eine Haltestelle nach Varese, ermöglicht einen Umstieg auf die Simplon-Linie. Über diese Linie wird der Fernverkehr zwischen Mailand und Genf/ Bern via Domodossola abgewickelt. Allerdings zeigt ein Blick in den Fahrplan, dass dies nur gerade bei zwei Relationen pro Tag möglich sein wird: Bei einer Abfahrt um 6.05 Uhr (mit zusätzlichem Umsteigen in Brig nach Lausanne) und 18.05 Uhr in Lugano. Die Fahrzeit von Lugano nach Lausanne via Gallarate beträgt dann 4 Stunden und 37 Minuten.

Als die grenzüberschreitende Bahnverbindung Mendrisio–Stabio–Varese (FMV) geplant und gebaut wurde, tönte es ganz anders. So schrieben die SBB nach einer Verwaltungsratssitzung im Mai 2007, in welcher das Vorprojekt FMV abgesegnet wurde: «Die Bahnfahrt zwischen Lausanne und Lugano dauert künftig via Simplon und Gallarate nur noch 3 Stunden 15 Minuten statt 5 Stunden 20 Minuten.» Was aus heutiger Sicht aber besonders verwundert, ist folgende Einschätzung: «Die SBB rechnen für die neue Bahnverbindung mit einem Nachfragepotenzial von jährlich über drei Millionen Personenfahrten.»