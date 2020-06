BAG meldet 26 neue bestätigte Coronainfektionen

(dpo) Zuvor waren dem BAG sowohl am Freitag als auch Donnerstag jeweils 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. An den Folgen einer Covid19-Erkrankung sind insgesamt 1680 Menschen bisher verstorben. Damit sind laut dem Situationsbericht des BAG in den vergangenen 24 Stunden keine neuen Todesfälle dazu gekommen. Wie das Bundesamt weiter betont, unterliegen die Fallzahlen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.