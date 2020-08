BAG meldet 187 neue Fälle, 11 Hospitalisierungen und einen Todesfall

(wap) Dem Bundesamt für Gesundheit wurden in den letzten 24 Stunden 187 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt gab es in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein bis jetzt 36'895 laborbestätigte Fälle. 4382 Personen wurden hospitalisiert, 11 davon in den letzten 24 Stunden. Insgesamt wurden 4816 neue Coronatests durchgeführt. Die Positivitätsrate liegt bei 5,2 Prozent.

Die Zahl der Todesfälle steigt mit einem zusätzlichen Fall seit Montag auf 1713. In Isolation befinden sich derzeit 1331 Personen, die Zahl der Kontakte in Quarantäne wird auf 4212 beziffert. Weitere 13'994 befinden sich nach einem Auslandaufenthalt in Quarantäne.